Kaller inn til møte mellom Unio og Oslo kommune

Det er omtrent 1.900 medlemmer som streiker i Oslo.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Vis mer byoutline Eirik Røsvik

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen kaller inn partene i den pågående arbeidskonflikten mellom Unio og Oslo kommune til et møte klokken 17.

E24 har så langt ikke lyktes i å komme i kontakt med leder Aina Skjefstad Andersen. På spørsmål om det blir tvungen lønnsnemnd mellom partene, svarer sekretær i Unio Oslo kommune, Rolf Edvard Stangeland at han ikke kjenner til det på nåværende tidspunkt.

Oslo kommune er et eget tariffområde, og er ikke omfattet av forhandlingene i KS-området. Regjeringen grep fredag ettermiddag inn med tvungen lønnsnemnd i kommunestreiken. Den utløsende årsaken var fare for brann i et gjenvinningsanlegg i Fredrikstad, dermed var streiken over for over 21.000 arbeidstakere.

Unio hadde per fredag omkring 1.900 medlemmer i streik i Oslo. Streikeleder Aina Skjefstad Andersen sa da at hun var glad for at regjeringen ikke hadde stoppet streiken i Oslo ved å vedta tvungen lønnsnemnd også der.

– Vi har gjort et veldig bevisst uttak, slik at liv og helse ikke settes i fare. I tillegg har svært mange av dispensasjonssøknadene vi har fått, blitt innvilget, nettopp for å unngå at vi skulle få et slikt utfall, sa Andersen i en pressemelding.

Unio-medlemmer i Oslo gikk ut i streik 27. mai etter at meklingen med Oslo kommune ikke førte fram. Blant annet skoler, barnehager, helseinstitusjoner, bibliotek, administrasjonen og Nav har vært rammet. Unio har 12 920 medlemmer i dette tariffområdet, ifølge deres nettsider. Flest medlemmer har Utdanningsforbundet, med 9.089 og Norsk Sykepleierforbund med 2.759.

Det er særlig bydelene Nordre Aker, Vestre Aker, St. Hanshaugen og Alna som har vært berørt.