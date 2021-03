Oslo: Vurderer stengte frisører og tannleger om smitten ikke går ned

Tirsdag innførte Oslo nye, strenge tiltak for å stanse smitten. Hvis tiltakene ikke er nok for å snu smittetrenden, kan stengte frisører, tannleger og fysioterapeuter stå for tur, ifølge Oslos helsebyråd Robert Steen (Ap).

Det britiske mutantviruset sprer seg raskt i Oslo, og smittekurven er stigende.

Hovedstaden har allerede landets strengeste smittevernregler. Tirsdag besluttet Oslo-byrådet å innføre rødt i nivå i alle skoler og barnehager. I tillegg ble alle innendørs fritidsaktiviteter for barn og unge stengt.

Dersom smitten fortsetter å stige til tross for de nye tiltakene, kan det bli aktuelt med enda mer inngripende tiltak. Til VG sier Oslos helsebyråd Robert Steen (Ap) at man må se til andre europeiske byer som har vært i en tilsvarende situasjon for å få et bilde av hvilke tiltak som kan gjenstå i Oslo.

Steen: – Har sett hva andre har gjort

Steen sier at det kan bety stenging av såkalte én-til-én-tjenester. Det inkluderer blant annet stenging av frisører, tannleger, fysioterapeuter og blomsterforretninger.

– Hva slags verktøy har dere igjen nå, hvis smitten skulle øke?

– Oslo har ligget høyt oppe i Europa, når det gjelder byer det er naturlig å sammenligne seg med. Samme størrelse, samme kompleksitet, samme mobilitet inn og ut av byen både innenlands og utenlands. Vi har sett hva andre har gjort, når de har vært i tilsvarende situasjon. Det er den veien man må se hvis man skal gjette hva som står igjen, sier Steen.

– Hva er det da?

– Det er enda mer inngripende tiltak for å redusere mobilitet og kontakt mellom mennesker.

– Som hva da?

– Det kan være alt mulig, fra å stenge én-til-én-tjenester som frisører, tannleger, fysioterapeuter, blomsterhandlere, og så videre. Det er den type aktiviteter som man da må se på, det er jo det som står igjen.

– Hva må til nå for at dere skal innføre enda strengere tiltak?

– Da må vi se en ytterligere intensivering av både smitteutviklingen, og kanskje først og fremst et mer alvorlig belegg på sykehusene. Hele oppdraget som er gitt til oss under pandemien, er å slå ned viruset for å beskytte helsevesenet, sier Steen.

Johansen: Stengte skoler er «siste utvei»

Da regjeringen «stengte Norge» 12. mars i fjor, ble virksomheter som driver med frisørtjenester og hud- og kroppspleie stengt. Regjeringen stengte også barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier til VG at han i det lengste vil unngå å stenge skolene i Oslo.

– Det er ikke sånn at det ligger en masse tiltak tilgjengelig i verktøykassa nå. Nå har vi gått til veldig drastiske tiltak. Rødt nivå betyr åpen skole, og det er veldig viktig for oss ikke å stenge skoler og barnehager. Det håper vi virkelig å unngå. Virkelig, sier Johansen.

– Er det neste tiltak på lista?

– Det må vi vurdere og diskutere veldig nøye med FHI. Vi vet også at det har enorme konsekvenser. Det så vi forrige gang. Samtidig skjer mye av smitten i hjemmet. Det må være absolutt siste utvei, som jeg ikke tror vi trenger å gjøre. Så det vil jeg ikke spekulere i, sier Johansen.

Kan bli strenge tiltak fram til sommeren

Ifølge Johansen må Oslo-folk regne med å leve med strenge tiltak i lang tid.

– Jeg tror vi må regne med å ha ganske strenge tiltak innen vi er ferdig vaksinert, sier Johansen.

FHI opplyste til VG onsdag at alle voksne over 45 år etter planen vil få tilbud om vaksine innen midten av mai. FHI antar at man kan begynne å gi lettelser i tiltakene når disse er vaksinert.

Ifølge FHIs optimistiske vaksinescenario vil alle over 18 år få tilbud om vaksine innen slutten av juni.

Johansen understreker imidlertid at han håper at byrådet kan lette på en del tiltak tidligere.

– Vår politikk har hele tiden vært å lette på tiltak til barn og unge. Nå strammer vi til der. Så får vi håpe at vi nå er flinke og får ned tallene og at antall innleggelser også går ned, sier Johansen.