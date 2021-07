Taxfree-gigant med første underskudd noensinne

Travel Retail Norway registrerte et omsetningstap på nær 77 prosent i 2020. Selskapet har fremdeles hundrevis av permitterte ansatte.

UNDERSKUDD: Taxfree-giganten Travel Retail Norway så omsetningen synke med 4,4 milliarder kroner i 2020. Vis mer byoutline Vidar Ruud

Publisert: Oppdatert i dag 10:49

– Vi har aldri hatt lavere omsetning i selskapets historie, sier kommunikasjonsdriektør Håkon Dagestad i TRN

Omsetningen til Travel Retail Norway (TRN) svekket seg fra 5,73 milliarder kroner i 2019 til 1,33 milliarder kroner i 2020.

Det tilsvarer en nedgang på 76,79 prosent.

Resultatet gikk fra et solid overskudd på 150,7 millioner kroner i 2019 til et markant underskudd på 105 millioner kroner i fjor.

– Det er jo først og fremst fryktelig kjedelig at coronaen har truffet oss og alle våre ansatte. Vi jobber fortsatt med å stable selskapet på bena og få ansatte tilbake på jobb, sier Dagestad.

Langt fra normalsommer

Avinor meldte mandag at forrige uke så rekord i antall flyvninger under pandemien. Dagestad forteller at TRN også har sett en oppgang i omsetningen i juni, men han har ingen tro på en normalsommer.

– Det er ikke i nærheten. Vi ligger an til å tjene en femtedel sammenlignet med 2019-nivået, sier han.

Sammenlignet med i samme periode i fjor er likevel juni-salget opp omtrent 50 prosent i år, opplyser Dagestad.

– Vi tror ikke vi skal tilbake til 2020-nivåer i år. Flere og flere blir nå fullvaksinerte, sier han.

HISTORISK NEDGANG: TRN så i 2020 et omsetningstap på nærmere 77 prosent - den laveste omsetningen i selskapets historie, opplyser kommunikasjonsdirektør Håkon Dagestad. Vis mer byoutline Travel Retail Norway

Les på E24+ Bråstans i taxfree-kosmetikk: – Det store volumet har gått på nett

Kuttet i lederlønnigner

Daglig leder Tore Ove Hov i TRN fikk i 2020 utbetalt 200.000 kroner mindre i lønn, fra 2,8 millioner kroner i 2019 til 2,6 millioner kroner i fjor.

Bonuser til ledelsen ble det ikke noe av i 2020.

– Ingen har fått bonuser og hele ledelsen tok lønnskutt. Det skulle egentlig bare mangle. Det har vært et mye større kutt for de som har vært i jobb og gått over til dagpenger, sier Dagestad.

Tobakkssalget stupte med en milliard

Salget har stupt for de tre mest populære taxfree-varene alkohol, parfyme og tobakk.

Alkohol ble i 2020 omsatt for 419.5 millioner kroner, viser årsregnskapet. Det er mer enn en halvering av 2019-salget som lå på 1,9 milliarder kroner.

Parfyme ble solgt for 415,7 millioner kroner i 2020, kraftig ned fra 1,5 milliarder kroner året før.

Det har også vært færre røykere i taxfree-butikkene, da det i 2020 ble solgt tobakk for rundt en milliard kroner mindre enn året før.

Les også Disse bedriftene får millioner i ekstra koronastøtte

700 permitterte

TRNs lønnskostnadene er for 2020 redusert med nærmere 195 millioner kroner som direkte følge av permitteringer.

Lønnskostnadene var på 133 millioner kroner. I 2019 var tallet 328 millioner kroner.

Dagestad opplyser at en del ansatte har sluttet, men at TRN har unngått oppsigelser takket være statlige støtteordninger.

– Flere er tilbake på jobb nå, men fremdeles er rundt 700 permittert, sier Dagestad.

Selskapet - som eies av Norgesgruppen, investoren Terje Stykket og tyske Heinemann - fikk totalt 63,5 millioner kroner i coronakompensasjon fra staten for 2020.

Frem til coronakrisen har trioen utbetalt solide utbytter fra taxfree-virksomheten, som har vært svært lønnsom for eierne.

Les også Første dag med nye reiseråd: – Nesten fulle fly

Vant Avinor-kontrakt

Tidligere i sommer vant Airport Retail Norway og Travel Retail Norway anbudsrunden på taxfreehandel. Kontrakten er på fem år og er verdt omtrent 30 milliarder kroner.

Kontrakten gjelder fra 2023 og vinnertilbudene forventes å gi lufthavn-eier Avinor 18 milliarder kroner i inntekter i løpet av femårsperioden frem mot 2028.

Travel Retail Norway skal drive taxfree-butikkene ved lufthavnene i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim, mens Airport Retail Norway skal drive butikkene på flyplassene Kristiansand, Ålesund, Molde, Kristiansund, Bodø, Evenes og Tromsø.

Dagestad opplyser at reduksjon i husleie fra Avinor har gjort at TRN kan holde åpent tilbudet til kundene.

– Det hadde ikke vært lønnsomt å holde åpent ellers, sier han.