16 millioner i resultatfall for blåbærpille-selskapet

Blåbærkapslene Medox har vært et økonomisk eventyr fra Sandnes i 21 år, men i fjor fikk selskapet sitt dårligste resultat siden 2008.

Sjur Svaboe har ingen formell rolle i selskapet som produserer blåbærkapslene Medox, men han brukes flittig som rådgiver inn mot eierne. Vis mer byoutline Pål Christensen

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det rykende ferske årsregnskapet viser at Medpalett, som er selskapet bak Medox, fikk et resultat før skatt på 1,8 millioner kroner – en kraftig nedgang fra 18,1 millioner kroner i 2019. Det er det svakeste resultatet til Medpalett siden 2008.

Omsetningen i fjor gikk imidlertid bitte litt opp og endte på 106,2 millioner kroner mot 104,9 millioner kroner i 2019. Egenkapitalen i selskapet er 21 millioner kroner.

Har tatt ut 80 mill.

Årsregnskapet viser også at eierne, som er det tyske gigantkonsernet Evonik, tok ut 7,5 millioner kroner utbytte i fjor (resultatet på 1,8 millioner + 5,7 millioner fra egenkapitalen). Totalt har eierne tatt ut rett i underkant av 80 millioner kroner de fire siste årene.

«Selskapet har et godt grunnlag for videre vekst både i Skandinavia og utlandet for øvrig», står det i årsberetningen.

Videre kommer det fram at Medpalett er tilknyttet en konsernkontoordning med Evonik hvor innvilget kreditt ved årsskiftet er 60 millioner kroner. Det er ikke stilt noen sikkerhet for denne, og ved årsskiftet anvender selskapet 48,6 millioner kroner av den kassakreditten.

Solgte babyen

Det er nå 21 år siden Sjur Svaboe utviklet kosttilskuddet Medox, som er fremstilt av blåbærmolekyler. Etter mange år med stor suksess, kom det i 2016 et tilbud fra den tyske industrigiganten Evonik. Det var så godt at Svaboe og eierne ikke kunne si nei.

Medpalett ble solgt for mellom 600 og 700 millioner kroner – og Svaboe kunne alene innkassere en gevinst på 175 millioner kroner ettersom han eide 24 prosent av selskapet.

– Det var min baby. Jeg hadde ikke lyst til å selge. Men vi måtte. Aksjonærene fortjente å få realisert sine investeringer, har Svaboe tidligere sagt til Aftenbladet.

Konsulent-rolle

Han har ingen formell rolle i Medpalett lenger, men han er likevel aktiv rundt selskapet og markedsføringen av Medox.

– Vi har en konsulentavtale med Evonik som gjør at vi operer på samme måte som før. Medox blir fortsatt produsert på Hanabryggene i Sandnes. Jevnt og trutt tar eierne i Tyskland kontakt med oss for innspill og råd. Om ikke så lenge skal jeg ut på tur for å holde et stort foredrag om Medox, sier Svaboe, som på 2019-ligningen står oppført med en formue på 58,8 millioner kroner og en årsinntekt på 8,5 millioner kroner.

Sjur Svaboe har investert rundt 100 millioner kroner i ny fabrikk og laboratorium på Foss-Eikeland. Her fra første spadestikk i januar 2019. Klaus Mohn, UiS-rektor, tar det første «spadestikket». Vis mer byoutline Fredrik Refvem

Ny fabrikk til 100 mill.

En god del av det Svaboe har tjent på blåbærkapslene, har han puttet inn en høyteknologisk molekylfabrikk på Foss-Eikeland. Den skal blant annet sørge for bedre befruktning av kyr.

– Vi nærmer oss nok en investering på rundt 100 millioner kroner. Fabrikken er enormt framtidsrettet, sier Svaboe.

I juni i fjor siden uttalte Svaboe at produksjonen av molekylene ville være i gang ved årsskiftet. Det har ikke skjedd.

– Koronasituasjonen har forsinket prosessen, og det vil nok ta ytterligere ett år før vi er i gang med produksjon av de mest utfordrende molekylene. Laboratoriene er i imidlertid i full gang med en pre-produksjon, og ting går hele tiden framover. Jeg skulle bare ønske at det gikk litt fortere, sier Svaboe, på telefon fra sitt sommerparadis på Lauvholmen i Hjelmeland.

– Jeg bor her fra april til oktober hvert år. Og det beste er at det alltid er fint vær her. Ja, selv når det regner.

Sommerparadiset til Sjur Svaboe og hans familie på Lauvholmen i Hjelmeland. Vis mer byoutline Jonas Haarr Friestad

– Ung og pengelens

I en artikkel i Aftenbladet sommeren for tre år siden fortalte Svaboe at han gikk til innkjøp av den 11 dekar store Lauvholmen for over 40 år siden – altså lenge før han kunne titulere seg som mangemillionær.

– Jeg var ung og pengelens, men jeg hadde veldig lyst på en holme i Ryfylke.

Han satte inn en annonse i Aftenbladet uten å få respons. Først etter et halvt år ringte det en mann som ville selge ham Lauvholmen. Han fortalte at han hadde klippet Svaboes annonse ut og gått med den i lommen hele tiden.

– Jeg hadde egentlig slått det hele fra meg og takket nei. Men mannen insisterte og mente jeg måtte komme og se. Det gjorde jeg, og da var det gjort. Siden det har dette vært mitt sommerparadis, sier 78-åringen.