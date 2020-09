Victor (23) er tatt ut i streik: Utfører sikkerhetskontroller ubetalt

Blant kravene fra arbeidstagerne under den første streiken i bransjen på 22 år er bedre tid til sikkerhetskontroller, og høyere lønn.

Victor Høy Ree-Lindstad (23) startet som bussjåfør i lærlingtiden da han var 18. Nå har han jobbet som bussjåfør i fem år, og er tillitsvalgt i Yrkestrafikkforbundet. Vis mer byoutline Kåre Sponberg

Publisert: Oppdatert: 20. september 2020 10:44 , Publisert: 20. september 2020 10:07

Etter brudd i forhandlingene mellom bussjåførenes fagforeninger og næringslivets representanter, ble 3.800 bussjåfører tatt ut i streik fra klokken 06 søndag morgen.

Victor Høy Ree-Lindstad (23) er en av sjåførene som er tatt ut i streik. Han er bussjåfør for Nobina på Nesodden, og er tillitsvalgt i Yrkestrafikkforbundet.

– Bussjåførene går i all hovedsak ut i streik nå fordi vi har ligget så langt etter i forhold til industriarbeiderlønn, forklarer Ree-Lindstad.

Sikkerhetskontroller på fritiden

Han trekker frem andre faktorer, som at det er dårlig tid til rutiner som sikkerhetskontroller på bussen før de kjører. Det er satt av seks minutter til å kontrollere bussen både utvendig og innvendig, og flere sjåfører kommer på fritiden og tar kontrollen ubetalt.

En sikkerhetskontroll kan innebære alt fra sjekk av bremser, lys og dekk til om setene er rene.

Ree-Lindstad har selv kommet tidligere på jobb for å ta en sikkerhetskontroll på bussen.

– Det er ganske vanlig at bussjåførene kommer inn på fritiden, ettersom det til syvende og sist er sjåførens ansvar, sier han, og legger til:

– Når vi sitter bak rattet og kjører flere tusen mennesker om dagen. Jeg tenker det er veldig skuffende fra arbeidsgiversiden at de ikke ser alvoret i det, og at det er vi som må ta den kampen.

Dersom partene ikke kommer til enighet, kan nærmere 12.000 sjåfører bli tatt ut totalt.

Mener sjekkene utføres i arbeidstiden

Næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde sier sikkerhetssjekkene blir gjennomført i arbeidstiden.

– Men flere bussjåfører sier at dette blir gjennomført på fritiden ettersom seks minutter ikke er nok tid?

– Det er ikke vår oppfatning. Den beste sikkerheten får vi gjennom lokale avtaler for sikkerhetssjekk tilpasset det enkelte busselskap, busstype, anleggets utforming og arbeidsfordeling mellom ulike ansatte. Dette har fungert bra i mange år, og det er dermed ingen grunn til å endre denne praksisen, sier hun, og legger til:

– Sikkerhet for passasjerer, sjåfører og medtrafikanter er særdeles viktig i vår bransje. Derfor har vi gode rutiner for sikkerhetssjekk av bussene før de startes opp.

Belager seg på lønnstillegg

Ree-Lindstad forklarer at for å få tilnærmet lik lønn som mange andre bransjer, så må man belage seg på mange ugunstige arbeidstider. En begynnerlønn uten tillegg ligger på 370.000 i året.

Han jobber selv kvelds- og nattevakter, samt annenhver helg og har en gjennomsnittslønn på nær 460.000 i året.

– Men da er det mange lønnstillegg ute og går. En bussjåfør som jobber mellom 8–16, ligger kanskje på 350.000 i året. Det er mye mindre utbetalt i måneden, og det er nok vanskelig for mange å få det til å gå opp, særlig for småbarnsfamilier.

Han mener videre at arbeidsgiversiden burde møtt arbeidstagerne for mange år siden.

– Dette rammer jo ikke bare oss sjåfører, men det rammer andre også. Det er selvfølgelig leit.

Krever høyere lønn og sikkerhetssjekk

Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungenes forklarer årsaken til at bussjåførene nå er tatt ut i streik blant annet er at avstanden mellom partene ble for stor.

– Vi fikk aldri en ordentlig forhandling om løsninger. Vi krever at arbeidsgiver oppfyller lovnaden om lønn mer på linje med industriarbeiderlønnen, i tillegg har vi blant annet krav om innlagt tid til å utføre sikkerhetssjekk før bussturen starter, sier han.

Han opplyser også om at forbundene skal bli enige om neste streikeuttak, og at det vil bli avgjort raskt.

Busstans i Oslo

Ingen av Ruters by- og regionbusser kjører. Dette rammer Oslo og tidligere Akershus, som er Ruters operasjonsområder på Østlandet. Det finnes noen unntak for skole- og spesialskyss, skriver Ruter på sine nettsider.

Alle bussene til Østfold kollektivtrafikk og Brakar står også stille, med noen unntak for skolekjøring.

Streiken vil også ramme buss for togtilbudet til Vy, flybussene og skolebusser, skriver NTB.

