Casino-eieren Sheldon Adelson er død

Milliardæren ble 87 år gammel. Han var ved sin død anslått å være verdens 38. rikeste person.

Sheldon Adelson er her fotografert sammen med kona Dr. Miriam Adelson på et valgkamparrangement i Las Vegas i februar 2020. Vis mer byoutline Evan Vucci / AP

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Las Vegas Sands-eier Sheldon G. Adelson døde mandag kveld, melder selskapet i en pressemelding.

Adelson døde av komplikasjoner relatert til behandling for non-Hodgins lymfom. Ifølge Bloomberg tok Adelson ut sykemelding tidligere denne måneden for å fortsette behandlingen for sykdommen.

Han var inntil sin død majoritetseier i casino- og hotellkjeden Las Vegas Sands, og har en anslått formue på 33,4 milliarder dollar, tilsvarende 285 milliarder kroner. Det gjør han til verdens 38. rikeste person, ifølge Bloombergs milliardærindeks.

Under presidentvalgkampen i USA i fjor høst var Adelson en av de største giverne til president Donald Trump, ifølge CNBC. Han har også støttet Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Adelson er fotografert med president Donald Trump en rekke ganger. Han har over flere år vært blant de største giverne til det republikanske partiet. Vis mer byoutline MANDEL NGAN / AFP

Startet med IT-messe

Han var sønn av immigranter, og vokste opp under fattige kår i Boston. Tidlig i livet solgte han aviser på gatehjørner, før han senere ofte byttet jobbet innen finansverden.

Først i midten av 30-årene fant han ut at han skulle bli entreprenør, noe som har gjort han til en av verdens rikeste mennesker, skriver Wall Street Journal.

Den første formuen skapte han da han solgte det som skulle bli dataindustriens største konferanse, Comdex. Da han trengte lokaler til konferansen i 1988 kjøpte han like godt Sands hotel and casino på Las Vegas Strip for 110 millioner dollar.

Tilbake i 1995 solgte han arrangementet til det japanske konglomeratet Softbank for rundt 800 millioner dollar, skriver Bloomberg.

Stor suksess i Asia

Pengene brukte han til å kjøpe mer casino i Las Vegas. Senere var han også med å bygge opp Macau som en av verdens største gamblingmarkeder.

I dag står den asiatiske virksomheten til Las Vegas Sands for rundt 87 prosent av inntektene i konsernet. Adelson har tidligere sagt til CNBC at han trodde det var plass til mellom fem og ti «Las Vegas’er» i Asia.

Det var også han som tilbake i 2010 sto bak Marina Bay Sands i Singapore. Bygningen med tre 55-etasjes stolper og et felles tak på toppen har senere blitt en attraksjon i byen. Landemerket kostet hele 5,7 milliarder dollar å bygge og inneholder totalt 2.600 hotellrom.

Marina Bay Sands i Singapore Vis mer byoutline ROSLAN RAHMAN / AFP

Publisert: 12. januar 2021 14:26