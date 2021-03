Flybransjen i knestående: – Kan nesten ikke bli verre enn det er nå

Regjeringens nye anbefalinger legger en ytterligere demper på aktiviteten i flybransjen. Til tross for økende vaksineoptimisme de siste månedene kan nordmenn måtte belage seg på et nytt år med norgesferie.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs er svært bekymret for flybransjen. Vis mer byoutline Marius Lorentzen / E24

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs er bekymret for det han beskriver som en «meget alvorlig» situasjon for flybransjen i tiden som kommer.

– Vi vet at 40.000 nordmenn hadde planlagt utenlandspåske i år, og helt sikkert et betydelig antall i sommerferien, sier han til E24.

Samtidig påpeker analytikeren at det nesten ikke går an å komme lenger ned i aktivitet i bransjen.

– Vi er på minus 93 prosent på Avinor-flyplassene i forhold til 2019, og nå blir det nok redusert enda mer. Det kan nesten ikke bli verre, analyserer Elnæs.

Ifølge en undersøkelse vil syv av ti nordmenn holde seg hjemme i påsken, skrev NTB tirsdag. Samme kveld kom regjeringen med nye nasjonale tiltak og anbefalinger – blant annet om ikke å reise i påsken.

SAS: Økt aktivitetsnivå

Pressesjef i SAS, John Eckhoff, uttaler til E24 at regjeringens nye anbefalinger neppe får «voldsomme konsekvenser» for dem akkurat nå.

– Aktiviteten er så lav at vi er på et minimumstilbud. Refusjoner blir ikke et problem, det er snarere verre at så få faktisk flyr, forteller han.

SAS er en av flere som hadde håpet på flere lettelser nå.

– Til tross for et svært lavt salgsnivå gjennom vinteren har vi sett en økende optimisme i markedet, folk bestiller turer mot slutten av sommeren og høsten, sier han.

Videre forteller han at SAS planlegger å øke aktivitetsnivået i takt med at flere blir vaksinert og at restriksjonene, forhåpentlig, lettes.

– Vi vurderer etterspørselen løpende, og hadde planlagt åpning av nye ruter over påske. Nå må vi se hvordan reiserådene utvikler seg, forklarer Eckhoff.

SLITER: Reiserestriksjoner er dårlige nyheter både for reiseglade nordmenn og en flybransje i motvind. Vis mer byoutline TT News Agency / Reuters

– Utenlandsferien kan ryke

Utenriksdepartementets reiseråd er allerede forlenget fra 1. mars til 15. april, og nå spår flyekspert Elnæs en ytterligere forlengelse.

– Jeg blir ikke overrasket om det forlenges til juni, og det kan bli meget alvorlig for flyselskapene. Hvis folk ikke får reise utenlands, så mister selskapene store inntekter, forklarer han.

Lite inntekter fra reiseglade nordmenn kan føre selskapene ut i en ny jakt på frisk kapital, ifølge eksperten. Da kan det være duket for ny runde med statlig finansiering eller emisjoner, mener han.

– Hvordan påvirker dette reisende?

– Karantenehotellbestemmelsene avgjør jo om folk reiser. Det er kostbart å dekke det selv, og blir da en ekstra kostnad. Flyselskapene må regne med avbestillinger nå, analyserer han.

Widerøe: – Satser for fullt på sommeren

Direktør for informasjon og samfunnskontakt i Widerøe, Silje Brandvoll, er klar på at de tror nordmenn må belage seg på Norgesferie i år også.

– Vi har satt opp direkterute mellom nord og sør, akkurat som i fjor. Vi satser for fullt på sommeren fremover, forteller hun.

Samtidig kan hun fortelle at Widerøe ikke er tvunget til å gjøre umiddelbare grep nå, men at de følger situasjonen tett. Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs mener det er viktig å lykkes i sommer.

– Det er da de virkelig store inntektene skapes, som man skal fly på gjennom vinteren, forteller eksperten.

