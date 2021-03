Entreprenørselskap i Sandnes er konkurs

GS Anlegg AS, tidligere Georg Stangeland AS, melder oppbud og 32 ansatte mistet arbeidet fredag. - Lav inntjening og høye kostnader gjør at vi ikke hadde noe valg, sier eier og daglig leder Leon Stangeland.

Georg Stangeland AS hadde gravejobben da Sandnes fikk nytt rådhus i 2017. Ordfører Stanley Wirak tok det første «spadestikket» med en av selskapets gravemaskiner.

Det tradisjonsrike entreprenørselskapet i Sandnes har en historie tilbake til 1967 da Georg Stangeland kjøpte sin første Brøyt gravemaskin.

Oppbudsbegjæringen kommer til å bli levert Stavanger tingrett på mandag. Daglig leder Leon Stangeland ønsker ikke å si hvor stor gjeld selskapet har.

– Det er mange som rammes av dette, og jeg vil ikke utbasunere mer enn nødvendig i denne situasjonen, sier Stangeland til Aftenbladet/E24.

Han sier at det er 32 ansatte som nå måtte forlate arbeidet, både anleggsfolk og kontormedarbeidere.

– Vi har hatt det travelt i det siste, med mange oppdrag, men inntjeningen har vært elendig. Prisene er altfor lave, sier Stangeland.

Daglig leder Leon Stangeland (til høyre) er her fotografert sammen med regionsjef Oskar Tore Åsen i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) avd. Sør-Rogaland i 2015. Selskapet hadde en jobb ved Tine Meieriet på Grannes i Sola.

Omorganisert

De fleste kjenner entreprenøren under navnet Georg Stangeland AS. I 2019 skjedde det en omorganisering, og siden har navnet til driftsselskapet vært GS Anlegg AS, mens eierselskapet er Georg Stangeland AS. Sistnevnte er altså ikke konkurs.

Det er Leon Stangeland og hans søster Gry Stangeland Lunde som eier selskapet med 50 prosent hver. De er barna til grunnleggeren Georg Stangeland.

Georg Stangeland AS i Sandnes må ikke forveksles med Stangeland Maskin (TS-en) i Sola. Dette er to forskjellige familier og selskaper.

GS Anlegg AS har i det siste blant annet hatt anleggsjobber på Trelasttunet på Nærbø og i byggefeltet Skadberg i Sola, for Byggservice AS.

Daglig leder Leon Stangeland bekrefter at flere jobber nå avsluttes brått, men han ønsker ikke å si noe mer konkret.

Har slitt

Selskapet oppgir på sin hjemmeside at det er ca 50 ansatte. I dag er det altså 32 ansatte, så det har vært en viss nedbemanning i det siste.

Regnskapstallene viser at GS Anlegg AS/Georg Stangeland AS har hatt noen vanskelige år.

I det siste kjente regnskapet, for 2019, kommer det fram at inntektene på 88,5 millioner kroner bare ga et resultat på 300.000 kroner før skatt.

Overskuddet har vært beskjedent i alle år etter 2015, med et mulig unntak i 2017 da resultatet var 3,7 millioner kroner før skatt.

Etter omorganiseringen i 2019 ble maskiner og utstyr plassert i eierselskapet Georg Stangeland AS. Egenkapitalen i GS Anlegg AS var så beskjedent som 2,2 millioner kroner ved årsskiftet 2019/2020. Regnskapet for 2020 er ikke levert.

Leon Stangeland er sønnen til grunnlegger Georg Stangeland. Nå må han melde selskapet sitt konkurs.

Lang historie

Selskapet flyttet til Kvål i 1980, og ble da omgjort til aksjeselskap. Det framgår av hjemmesiden til selskapet at 1980-årene var en sammenhengende opptur med svært mye å gjøre. Oppdragsgivere var både private, betongentreprenører, kommuner og staten.

Leon Stangeland ble ansatt i 1988, og jobbet både som håndmann, lastebilsjåfør, maskinkjører og anleggsleder før han gikk inn som daglig leder i 1997.

Lundsneset Amfi på Hundvåg er et av de utallige anleggene som Georg Stangeland AS har opparbeidet i vårt distrikt.

