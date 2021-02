De små, trange butikkene er taperne under coronakrisen

Hele dagligvarebransjen opplevde et kjempeløft i 2020, men mindre supermarkeder og nærbutikkene, som allerede slet i konkurransen med lavpriskjedene, fikk nye utfordringer under krisen.

Kjøpmannen på Joker Spilde på Møhlenpris Vis mer byoutline Bård Bøe

Lavpriskjedene har lenge vært dominerende i det norske dagligvaremarkedet til fordel for supermarkedene og nærbutikkene.

I 2020 fortsatte utviklingen. Aalysebyrået Nielsens siste rapport viser at alle supermarkeder og nærbutikker, foruten om Meny, svekker markedsandelen sin mot året før.

Det er til forandring fra året før, da flere av disse kjedekonseptene tok markedsandeler eller forsvarte sin posisjon.

Trenden drives av en langt høyere butikketablering blant lavprisbutikkene, men i fjor jobbet også viruset mot disse butikkene.

– Når kundene handler mer planlagt, litt sjeldnere og fyller handlekurven større, så slår det ut negativt for supermarkedene i byene, sier Ole Christian Solberg Fjeldheim, administrerende direktør for Kjøpmannshuset som er delen av Norgesgruppen som kontrollerer konseptene Joker, Spar og Nærbutikken.

– Når man i tillegg legger på et hytteforbud som slo ut for mange av våre distriktsbutikker, og at de mindre bybutikkene bare kan ha åtte personer i butikken av gangen, så er det ting man ikke kan gjøre noe med på kort sikt, sier Jensen.

Impulskjøpene uteble

Den samme historien hører man også fra Coops kjededirektør Håvard Jensen.

– Impulskjøpene uteble, og vi så ganske fort at snitthandelen gikk betydelig opp og kundefrekvensen tydelig ned.

– Disse endringene man ser, hva vil bli værende etter krisen?

– Noen handlemønstre endrer seg varig med pandemien, og vi vet ennå ikke helt hvordan landskapet ser ut etter coronakrisen, men vi ser jo at flere vil handle digitalt og flytte handelen ut over døgnet.

Både Coop og Norgesgruppens kjededirektører bemerker at også en betydelig del av grunnen til manglende vekst i markedsandel er knyttet til at man har få butikker der kroneveksten i fjor var størst, deriblant langs svenskegrensen.

LÅNT OMSETNING: Kommunikasjonssjef Kina Søyland i Norgesgruppen vil heller snakke om at omsetningsøkningen i 2020 var «lånt» av pandemien fremfor at konsernet som eneste aktør tok markedsandeler i fjor. Vis mer byoutline Vidar Ruud

Norgesgruppen: – Extra vokste mest

Kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, Kina Søyland, sier det har vært et krevende år med «lånt omsetning», med tanke på at pandemien én dag er over. Samtidig var konsernet bak kjeder som Kiwi og Joker den eneste dagligvarekonstellasjonen av de tre store i Norge som tok markedsandeler.

Men det er ikke Søyland så opptatt av.

– Utviklingen i Norgesgruppen er varierende. Kiwi og Meny gjør det bra, men det er utfordringer for andre kjeder, sier kommunikasjonssjefen og legger senere til:

– Den kjeden med størst vekst var Extra, selv om Kiwi hadde høyest organisk vekst.

I Coop er kjededirektør Jensen langt mer offensiv.

– Vi er aldri fornøyd med å tape markedsandeler, og har absolutt ambisjoner om å ta andeler i 2021.

Rema på stedet hvil

Det har over tid vært spenning knyttet til om Rema klarer å hevde seg igjen etter å ha mistet markedsandeler fra toppen i 2016, da Rema kontrollerte 24,4 prosent av dagligvarebransjen.

Fasiten fra analysebyrået Nielsen viser at 2020 heller ikke ble året Rema slo tilbake. Kjeden hadde samlet markedsandel på 23,2 prosent, ned noen ørsmå desimaler fra året før.

Rema-topp Trond Bentestuen har ikke gjort seg tilgjengelig for et intervju om utviklingen, men skriver blant annet i en kort kommentar:

«Vi beholder vår posisjon som Norges største dagligvarekjede gjennom 2020, en sterk prestasjon i et år hvor vår rolle som en samfunnskritisk aktør har blitt enda tydeligere».

Erkerivalen Kiwi er likevel faretruende nærme tronen som Norges største enkeltkjede. Hvis utviklingen i 2020 fortsetter på samme måte i 2021, vil Kiwi gå forbi Rema i løpet av året.

STÅR STILLE: Nielsen-rapporten viser at Remas markedsandel i Norge står på stedet hvil. Vis mer byoutline Krister Sørbø

Meny går motstrøms godt drevet av netthandel

Som eneste supermarkedkjede med økt markedsandel i segmentet utenfor lavprisbutikkene finner man Meny. Dette er også Norgesgruppens satsing på netthandel. Meny-topp Vegard Kjuus sier veksten på nett har vært på 120 prosent fra i fjor, noe som tilsvarer en vekst på 400 millioner kroner.

– Vi har holdt på med dette i fire år, og har sett vekst hele veien. Men vi fikk en unaturlig boost da koronaen kom, og den har fortsatt inn i 2021, sier Kjuus til E24.

Totalt omsatte Meny for 728 millioner kroner på nett, og hadde også .

Både Norgesgruppen og Coop jobber med å revitalisere supermarked og nærbutikkene sine i konkurransen mot lavpriskjedene.

Meny Lagunen i Bergen kjører ut varer til kunder som handler på nett, og har opplevd stor vekst under krisen. Avbildet er ringevikar på Meny Lagunen, Rami Knudsen, som fyller varer i kassene som går ut til nettkundene. Vis mer byoutline Bård Bøe

