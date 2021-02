Ulltveit-Moe avfeier Olsens ledighetsbekymring: – Vi trenger dem jo

Sentralbanksjefen er urolig for langtidsledighet i kjølvannet av krisen. Jens Ulltveit-Moe som eier flere serveringskjeder, mener hans bedrifter vil ha alle permitterte tilbake på jobb etter sommeren.

IKKE UROLIG: Jens Ulltveit-Moe mener «restaurantlivet vil blomstre».

Coronakrisen rammer skjevt: mens noen er arbeidsledige, har andre spart mye penger. Det var et av temaene til sentralbanksjef Øystein Olsen i årstalen torsdag kveld.

Han er særlig bekymret for økende langtidsledighet, og at deler av arbeidslivet vil være endret etter krisen.

– De gamle jobbene kommer ikke nødvendigvis tilbake. Det kan gjøre veien tilbake til jobb tung for enkelte. Flere av de langtidsledige kan falle ut av arbeidslivet, sa han.

– Vi trenger dem jo

Det er ikke en bekymring forretningsmannen Jens Ulltveit-Moe deler.

– Det er nærmest en rituell besvergelse. Norge har veldig høy arbeidsdeltagelse og en ekstremt god velferdsstat, sier han til E24, etter å ha fulgt årstalen som i år ble sendt på nett.

– Jeg ser det i mine egne bedrifter. Vi har hatt opptil 3.000 permitterte og alle de kommer til å komme tilbake i annet halvår. Vi trenger dem jo. Restaurantlivet kommer til å blomstre opp, sier han.

Ulltveit-Moes konsern består av blant annet kjente serveringskjeder som Peppes, TGI Friday’s og Starbucks – virksomheter som alle er hardt rammet av pandemien. I fjor sommer var også konsernet under stort finansielt press.

– Jeg har merket det bedre enn de fleste med et par hundre stengte restauranter, sier han.

– Mange har gått lenge uten arbeid

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO er mer urolig.

– Det er en bekymring som vi deler alle sammen. Vi vet hva som har skjedd tidligere når ledigheten har økt mye og blitt liggende høyt. De med kort utdanning og erfaring sliter med å komme inn i arbeidsmarkedet og er de første som ryker ut, sier han.

– Denne krisen er spesiell i så måte fordi den rammer spesielt de næringene hvor folk har kortere utdanning, unge og innvandrere.

Sjeføkonom Øystein Dørum.

Under talen viste Olsen til at det er flere langtidsledige blant de med lav utdanning. Han trakk også frem historiske erfaringer. Både finanskrisen og oljekrisen i 2014 ble etterfulgt av langvarig oppgang i ledigheten, ifølge sentralbanksjefen.

– Pandemien kan gi en ny runde med utstøting fra arbeidslivet. Mange har nå gått lenge uten arbeid, og andelen langtidsledige er større enn ved tidligere kriser. Mange av disse har lav utdanning, sa han.

Dørum i NHO mener det er flere svar på ledighetsutfordringen.

– En er knyttet til etterspørselssiden i arbeidsmarkedet. Vi må ha mange nok jobber slik at folk har et sted å gå til. Det andre er knyttet til tilbudssiden, at de som søker jobb må ha tilstrekkelig kompetanse.

– Det som er mer trøblete, og som norske økonomer og politikere sliter med å bli enige om, er hvis det er grupper som ikke er produktive nok til å matche det høye lønnsnivået i Norge. Da må du kanskje ty til subsidiering av den arbeidsplassen. Hvordan man skal skru til slike ordninger med lønnstilskudd er krevende, sier han.

Bekymret for gjeldsgalopp

Pandemien, arbeidsledighet og statlig pengebruk og gjeld var noen av de sentrale temaene under sentralbanksjefens årlige tale torsdag.

Ulltveit-Moe er blant annet bekymret for hvordan den offentlige gjelden i industrialiserte land har økt for hver krise, men aldri falt tilbake igjen etter krisene.

– Lånenivået i industrialiserte land har passert 120 prosent av BNP (brutto nasjonalprodukt). Det er veldig høyt.

– Så lenge renten er null og man trykker penger kan man låne. Men forpliktelsene er jo der, og det kan ikke fortsette uendelig. På et tidspunkt, ikke neste år, men kanskje om fem år, vil renten gå opp. Med normale renter blir dette veldig alvorlig, sier han.