Tro det eller ei: Dette skal bli framtidens teknologihus

Et blytungt marked for næringseiendom gjør at det er krevende for utbyggerne å fylle opp sine prosjekter med leietakere. Det har også Smedvig fått merke. Men ett bygg er så populært at første «spadestikk» tas allerede neste uke.

Slik ser Sverdrupsgate 27 ut nå, men allerede i neste uke starter arbeidet som skal forvandle bygget fra å være falleferdig til å bli et hypermoderne teknologihus. Vis mer byoutline Kjell-Ivar Gilje Grøndal