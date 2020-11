Utelivsgigantene permitterer flere hundre ansatte: – Tror ikke vi får åpnet igjen i år

Utelivsbransjen fortviler etter nok en nedstenging. Når en rekke utesteder stenger dørene mandag, fortsetter de faste kostnadene å løpe. – Jeg er engstelig for mine ansatte, sier Joppe Gjelseth i Mat & Drikke.

STENGES: Louise Restaurant og Bar på Aker Brygge stenges etter at Oslo kommune fredag innførte de strengeste tiltakene siden mars. Bildet er tatt lenge før coronapandemien - i 2018. Vis mer byoutline Helge Mikalsen, VG

Publisert: Oppdatert: 6. november 2020 18:57 , Publisert: 6. november 2020 18:33

Sammen med broren, Markus Gjelseth, driver han Albert Bistro og Louise Restaurant og Bar på Aker Brygge i Oslo.

Fredag varslet byrådsleder Raymond Johansen at alle serveringssteder i hovedstaden får skjenkeforbud fra mandag.

Dermed har dagen gått i krisemøter for brødrene Gjelseth. Fra mandag stenges begge deres utesteder på ubestemt tid.

– Jeg sliter med å se at vi får åpnet igjen i 2020. Jeg tror ikke de kommer til å åpne for skjenking i Oslo før neste år, sier Joppe Gjelseth.

Dermed permitteres samtlige 100 ansatte.

– Vi har flere som ikke får hjelp fra Nav, og noen av de ansatte er på arbeidsvisum. Det vil si at de blir utvist av landet hvis de ikke får jobbet så og så mange timer i løpet av uken, sier han til E24.

SER MØRKT UT: Brødrene Joppe og Markus Gjelseth driver flere store utesteder i Oslo. Vis mer byoutline Kim Bye

Anslår milliontap

Fredag kveld går justisminister Monica Mæland (H) hardt ut, og truer med bøter og fengsel for dem som begår smittevernbrudd.

– Festing kan bidra til at mange blir smittet, at folk dør og at vi må lukke ned ytterligere. Det er jo det vi prøver å forhindre, sier justisministeren til VG.

Samtidig sender utelivsgiganten Noho Norway ut permitteringsvarsler – nok en gang.

– Alle permitteres. Vi har vel igjen et par på kontor som må holde det gående inntil videre i tillegg til meg, men det er ikke så lenge til det ikke er vits for meg heller, sier administrerende direktør Karl-Henning Svendsen.

Selskapet driver flere av Oslos største utesteder – blant annet Kulturhuset, Prindsens Hage, Oslo Camping, Youngs og Colonel Mustard.

Torsdag varslet han at selskapet ville stenge ned en av sine restauranter i Tromsø, i tillegg til de fire store utestedene i Oslo som allerede var stengt.

Mandag stenges dørene hos ytterligere 18 utesteder i Oslo og Drammen.

– Vi kommer til å tape millionbeløp, sier Svendsen til E24.

– Tar livet av utelivet

Fredag ettermiddag opplyste næringsminister Iselin Nybø at de vil vurdere nye tiltak, og at det kan komme bredere støtteordningen for næringslivet neste uke.

Utelivsbransjen har i lengre tid desperat etterlyst hjelp for å komme seg gjennom krisen. Nå haster det virkelig, mener de.

– Hvis kontantstøtten ikke kommer tilbake, tar myndighetene livet av store deler av utelivet i Oslo slik vi kjenner det i dag, sier Joppe Gjelseth til E24 fredag ettermiddag.

Han reagerer kraftig på at man ennå ikke har innført de samme støtteordningene som i vår.

– Vi synes det er rart at man i mars, april og mai hadde kompensasjon for 80 prosent av noen av våre faste utgifter, uunngåelige, der alle fikk god dekning de månedene de ble litt berørt. Samtidig har de bransjene der det har vart over lengre tid fått senket kontantstøtten gradvis. Det burde ha vært stikk motsatt, sier Joppe Gjelseth.

Går ut på dato

Både han og Svendsen i Noho Norway sier at de vil tape store summer – blant annet på øl og matvarer som går ut på dato.

– Uansett hvordan man vrir og vender på det, så stenger Erna og Raymond ned restaurant- og utelivsbransjen. Jeg tipper at vi i løpet av kort tid har et varelager verdt rundt 200.000 kroner som må kastes, sier Gjelseth.

Både Gjelseth og Svendsen understreker at de har forståelse for de strenge tiltakene.

– Vi har etterlyst klarhet og tydelighet. Det har vi fått nå. Vi har følt at dette har vært frem til nå har vært en snikstenging, sier Svendsen i Noho Norway.

– Når Erna går ut og ber folk om å holde seg hjemme, så ønsker ikke vi å stå på den andre siden og be folk om å gjøre noe annet. Dette gjør vi for å redde selskapet, men også for å støtte Norge og Erna, sier Gjelseth.

Likevel legger han ikke skjul på at de er bekymret for hvordan bransjen vil se ut på andre siden av pandemien.

– Det vil selvsagt kommer nye aktører på markedet, men da blir det bare de store aktørene som kommer på banen, sier han.

