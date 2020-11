Norwegian-veteran blir sjef i Braathens flyselskap

Erik G. Braathen har hentet nok en Norwegian-veteran til sitt nye flyselskap. Tonje Wikstrøm Frislid sier hun ikke klarte å si nei da hun fikk sjansen til å gjøre comeback i luftfarten.

Tonje Wikstrøm Frislid er ansatt som sjef i Erik G. Braathens nye flyselskap.

Publisert: Oppdatert: 13. november 2020 10:48 , Publisert: 13. november 2020 10:26

Tre år etter at Tonje Wikstrøm Frislid forlot Norwegian er hun nå på vei tilbake til flybransjen.

Investor, gründer og flyarving Erik G. Braathen har nemlig ansatt henne som ny sjef i det nye norske flyselskapet, som foreløpig ikke har fått et navn.

– Å få en slik mulighet er sjeldent, sier Frislid om jobben med å lede oppstarten av et nytt flyselskap.

– Jeg ble kontaktet av Erik og teamet og tar det som et stort kompliment at de vil ha meg som leder, fortsetter hun.

Erik G. Braathen og resten av teamet overrasket mange da de den 6. oktober kunngjorde at de skal starte et nytt, norsk flyselskap – som skal fokusere på ruter i Norge og sentrale ruter fra Norge til Skandinavia og Europa.

Frislid forteller at hun ikke visste noe om prosjektet før det ble offentlig kjent.

– Tonje har vært på toppen av listen vår i lang tid. I tillegg til å være en veldig dyktig leder, supplerer hennes kompetanse og erfaring resten av teamet på en god måte, sier Erik G. Braathen i en uttalelse.

Hun kom inn i luftfarten i 2007 som crewplanlegger i Norwegian. Etter hvert steg hun i gradene, og fra 2015 til 2018 var hun direktør for crew management i flyselskapet. Hun har også vært involvert i flere deler av Norwegians virksomhet, inkludert oppstarten av datterselskaper og kontorer i utlandet.

– Klarte ikke å si nei

Det kommer ikke overraskende at Braathen ønsket en som virkelig kjenner til hvordan man disponerer mannskapet i et komplekst maskineri som et flyselskap.

– Med leiepriser på fly på historisk lave nivåer vil personalkostnaden utgjøre en relativt stor andel av våre kostnader, sa Braathen til E24 i oktober.

Nettopp fordi lønnskostnadene vil utgjøre en relativt stor andel av kostnadene skal man lage rutenettet med utgangspunkt i hvordan man får utnyttet piloter og kabinansatte mest mulig – innenfor de tillatte timene de kan jobbe hver dag.

Dette skiller seg fra mange andre flyselskap, der man forsøker å utnytte flyene mest mulig i løpet av et døgn.

Gjennom sine mange år i Norwegian-systemet kjenner Frislid godt de mange tidligere Norwegian-toppene som er med i «Braathen Air».

Etter tiden i Norwegian gikk turen til jobben som driftsdirektør i Unibuss før hun gikk til sin nåværende jobb som divisjonsdirektør i tjeneste- og serviceleverandøren Coor.

– Jeg har det jo veldig bra der jeg er i dag, men da jeg ble spurt om denne jobben begynte hjertet å banke. Jeg er jo så glad i luftfarten, konkurransen og den energien den bransjen har, så jeg klarte bare ikke å si nei, sier Frislid.

Erik G. Braathen (foran i midten) har samlet en erfaren gjeng med flyfolk for å få sitt nye selskap opp i luften. Lanseringsbildet fikk imidlertid harselas i sosiale medier for å ligne på en Dressmann-reklame.

Trenger fortsatt fly og penger

Å starte flyselskap er ingen enkel oppgave og det er mange brikker som skal falle på plass. Braathen sendte nylig inn søknaden om flylisens (AOC – Air Operator Certificate) til Luftfartstilsynet og har mottatt over 1.000 søknader fra folk som vil jobbe i selskapet.

Teamet til Braathen jobber nå intenst med å få på plass alt det andre som trengs.

Etter at prosjektet ble lansert ble det raskt klart at «Braathen Air» manglet kvinner, penger og fly.

At de manglet kvinner var et resultat av den debatten som blusset opp i sosiale medier da et lanseringsbilde av Braathens team ble sendt ut.

Nå ser det ut til at de kan komme kritikerne sine i møte på det punktet.

– Har du noen tanker selv om Dressmann-debatten som gikk etter lanseringen?

– Jeg er her for å gjøre en jobb, og den skal jeg gjøre så godt jeg kan. Alle i dette teamet har sine egenskaper som de er virkelig gode på, og så har de manglet en som virkelig kan crew management-biten, sier Frislid.

– Så jeg tror jeg kan bidra med min erfaring og være en god og samlende leder, legger hun til.

Når det gjelder penger, så jobbes det fortsatt med å få på plass investorer til det nye selskapet.

Hvem som kan være villig til å investere i selskapet er foreløpig ukjent, men Braathen selv har sagt seg villig til å gå inn med inntil 50 millioner.

Oppstartshjelpen som Braathen søkte staten om blir det ikke noe av, så selskapet er avhengig av å finne privat kapital.

Når det gjelder fly, så har Braathen indikert at man enten vil fly Airbus A320 eller Boeing 737.

Det pågår fortsatt dialog med leasingselskaper, Airbus og Boeing. En beslutning om flytype er ventet innen relativt kort tid, etter det E24 forstår.

– Dette er ikke bare en idé lenger

I perioden Tonje Wikstrøm Frislid og mange av de andre i Braathen-teamet jobbet i Norwegian gikk selskapet fra å være en stadig voksende aktør i Norden til å bli en global lavprisgigant.

På toppen var Norwegian det største utenlandske flyselskapet i New York og det nest største i Los Angeles.

Frislid og de andre har derfor mye innsikt i hva som må til og hva man må unngå når man skal lykkes i luftfarten.

– Hva er det mest utfordrende med å få et flyselskap opp å gå som dere nå vil?

– Det er ikke bare én ting. Det er alltid utfordrende å drive et flyselskap, men det er jo også det som er gøy. Det dukker alltid opp ting som man bare må ta på strak arm, sier Frislid.

– Og dette er ikke bare en idé lenger, og nå begynner det virkelig å skje ting. Man har en organisasjon på plass med menneskene som skal til, så dette begynner å bli en virkelighet, sier hun om sin kommende arbeidsgiver.

– Du skal nå konkurrere mot gamle kollegaer i et Norwegian som sliter kraftig. Vil det bli enklere for dere hvis Norwegian forsvinner?

– Jeg heier virkelig på Norwegian og mine flinke tidligere kollegaer, men vår modell er annerledes. Vi har en ambisjon om å fly relativt få fly i Norge og på noen utenlandsruter, vi skal ha en enklere modell og vi skal være der publikum ønsker å fly uten hele tiden å være avhengig av vekst, sier Frislid.

– Og så vil det være en etterspørsel og det vil være et behov for å fly etter denne coronapandemien, avslutter hun.

