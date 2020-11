Pizzabakeren er i ferd med å selges

Eierne av Pizzabakeren har blitt styrtrike på pizza. Nå er det satt i gang en prosess som kan ende med at Nordens største pizzakonsern blir solgt.

Pizzabakeren har rundt 200 utsalgssteder i Norge - og er flere ganger større enn hovedkonkurrentene Dominos og Peppes. Nå kan kjeden få nye eiere. Vis mer byoutline Skibstad, Kent / NTB scanpix

Publisert: Publisert: 5. november 2020 21:44

Pizzabakeren solgte i fjor pizza for 1,2 milliarder kroner, og er Nordens desidert største aktør bygget opp av franchisevirksomhet.

Nå ser selskapet seg rundt etter kjøpere av pizzagiganten, bekrefter styreleder Rolf Smedvig Hodne til Dagens Næringsliv.

– Det er korrekt at vi er i en prosess med salg av kjeden. Men vi er ikke i mål med et salg ennå. Jeg kan derfor ikke si noe mer om dette nå, sier styreleder Rolf Hodne i Pizzabakeren Holding til DN.

E24 har ikke lykkes å komme i kontakt med Hodne.

Kraftig vekst

I nærmest rekordfart har pizzakonsernet vokst fra fem utsalg og 13 millioner i omsetning i 2003 til rundt 200 utsalg og 1,2 milliarder i omsetning i fjor. Resultatet før skatt var 83,2 millioner kroner.

– Jeg husker fortsatt da vi åpnet det første utsalget på Klepp for 17 år siden. Vi kjørte et åpningstilbud med 99 kroner for pizza og brus. Folk gikk mann av huse, og det ble lange køer og trafikkaos. Folk ringte til politiet for å høre om det hadde skjedd en ulykke siden trafikken sto bom stille, sa en lattermild William Gulliksen til Aftenbladet i et intervju for halvannet år siden.

Jan Henrik Jelsa, til venstre, og William Gulliksen er to av seks eiere i Pizzabakeren. Nå kan Nordens største pizzakjede bli solgt. Vis mer byoutline Jarle Aasland

Trolig milliardsum

Etter det E24 kjenner til er det EY (tidligere Ernst & Young) har fått i oppdrag med å sondere markedet for et mulig salg av Pizzabakeren.

Trolig verdsettes konsernet til et sted mellom 1 og 1,5 milliarder kroner. I hvert fall hvis vi sammenligner med Orkla som betalte nesten 1,4 milliarder kroner for den finske pizzakjeden Kotipizza i fjor. Kotipizza omsetter for rundt 800 millioner kroner - altså 400 millioner kroner mindre enn Pizzabakeren.

Pizzabakeren Hva: Pizzakjede som baserer seg på franchisetakere. Det betyr at andre får lisens til å drive virksomheten og forvalte merkevaren. Kjeden satser nesten utelukkende på take away og utkjøring. Størst i Norge og Norden. Hvor: Norge (200), Sverige (16), Kina (1), USA (1), Spania (1), Irland (2) og Nord-Irland (1). Omsetning 2019: 1,2 milliarder kroner. Resultat før skatt 2019: 83,2 millioner kroner. Antall ansatte: Rundt 3000 (deltidsarbeidere medregnet) Eiere: Arne Incoronato (25 prosent), Rolf Smedvig Hodne (25 prosent), Jan Henrik Jelsa og Hans Georg Jelsa (25 prosent), William Gulliksen (12,5 prosent) og Arild Ask Bringeland (12,5 prosent) Vis mer vg-expand-down

Størst i Norge

Siden oppstarten har Pizzabakeren bygget seg opp til å bli flere ganger større enn hovedkonkurrentene Dominos og Peppes. Også i Sverige er Pizzabakeren store med sine 16 utsalgssteder. I tillegg har de etableringer i Kina, USA, Spania, Irland og Nord-Irland.

– Ingen av oss har det vondt økonomisk, for å si det slik. Men det er ikke noe jeg går rundt og tenker på. Pengene gir meg en trygghet og muligheten til å være med på mange spennende prosjekter også utenfor Pizzabakeren, sa daglig leder Jan Henrik Jelsa til Aftenbladet i mai i fjor.

Pizzabakerens historie 1992: Hundvågkrossen Pizza blir etablert. 1996: Pizzabakeren Tasta blir etablert. 2003: Pizzabakeren Invest AS blir etablert av gründerne William Gulliksen, Arild Ask Bringeland, Jan Henrik Jelsa og Hans Georg Jelsa. Samme år blir det første franchiseutsalget etablert på Klepp. 2007: Investorene Rolf Smedvig Hodne og Arne Incoronato kjøper seg inn med 25 prosent hver for totalt 180 millioner kroner. 2019: Setter ny omsetningsrekord med 1,2 milliarder kroner. Vis mer vg-expand-down

I 2007 sikret han seg en pen gevinst sammen med de andre eierne Hans Georg Jelsa, William Gulliksen og Arild Ask Bringeland da de solgte 50 prosent av selskapet til investorene Rolf Smedvig Hodne og Arne Incoronato. Etter det Aftenbladet kjenner til var prisen 180 millioner kroner.

– Vi fikk et veldig godt tilbud. Det handlet om å ta en gevinst, sa Jelsa for halvannet år siden. I det samme intervjuet fikk han spørsmål om det fristet å selge seg ut på topp.

– For det første tror vi ikke toppen er nådd. Og for det andre er alle seks eierne enige om å ha fullt fokus på driften og ytterligere vekst - selv om det alltid er noen som banker på døren. Det heter vel at alt er til salgs hvis det rette tilbudet kommer på bordet, svarte Jelsa.

