Netthandelen reddet XXL: Sto for en fjerdedel av salget under nedstengingen

Stengte butikker i flere land preget XXL i første kvartal, men selskapet leverte en omsetning på 2,2 milliarder kroner. De anslår at nedstengingen av butikkene kostet dem 155 millioner kroner i tapt omsetning.

Første kvartal i år ble kvartalet der XXL ble kanskje mest rammet av nedstengingen av Norge. Vis mer byoutline Fredrik Solstad

XXL leverte en omsetning på 2,17 milliarder kroner i første kvartal, mens mange av butikkene var stengte.

På forhånd ventet analytikerne at XXL ville levere 2,23 milliarder kroner i omsetning. Det viser et gjennomsnitt av analytikernes forventinger innhentet av Infront. Det var ventet at selskapet ville få et driftsresultat på −7 millioner kroner, og fasiten ble et driftsresultat på 16 millioner kroner.

Netthandelen ble den store stjernen i første kvartal, og sto for 26 prosent av omsetningen.

– I Norge har nettsalg stått for mer enn halvparten av salget i noen av ukene, sier administrerende direktør Pål Wibe i en pressemelding.

– Vi er fornøyd med fremgangen vår både finansielt og operasjonelt.

I skrivende stund er 14 av XXLs 37 butikker i Norge stengt, og fem i Østerrike.

XXL anslår at nedstengingen av butikkene kostet dem 155 millioner kroner i tapt omsetning i første kvartal.

Wibe med millionbonus

Administrerende direktør Pål Wibe ble hentet inn av Altor-topp Hugo Maurstad for å snu XXL etter en lang periode med negative medieoppslag og problemer med driften.

I 2020 ble Wibe belønnet med 3,3 millioner i lønn og en bonus på 4,5 millioner kroner. Wibe sitter også på 2,2 millioner XXL-aksjer, tilsvarende 44 millioner kroner.

Pål Wibe er administrerende direktør i XXL. Vis mer byoutline Hans Dalane-Hval / E24

2020 ble et godt år for XXL, som omsatte for 10,4 milliarder, og særlig nordmenn sto for enorme innkjøp av sportsutstyr.

2021 har vært mer utfordrende, da mange av XXLs norske butikker har blitt nødt til å stenge på kort varsel i løpet av kvartalet. I midten av mars var 17 av 37 XXL-butikker i Norge stengte, etter at regjeringens innførte nedstengning i Oslo og Viken. Også flere av XXLs butikker i utlandet har vært stengt i perioder av kvartalet.

XXL-aksjen har vært tynget gjennom kvartalet, og de siste seks månedene er XXL ned over 22 prosent. I samme periode er Hovedindeksen opp 26 prosent.

