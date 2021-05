Dette kan de varsle åpning av i dag

Regjeringens vurdering av gjenåpningstempo og forsiktig optimisme før hovedstadens beslutninger. I dag blir det kjent om gjenåpningen av landet fortsetter.

Statsminister Erna Solberg og Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen holder begge pressekonferanse i dag. Vis mer byoutline NTB

Smittetrenden i landet er flat, og antall fullvaksinerte har passert 12 prosent, viser VGs coronaoversikt. Torsdag meldte NTB at det var under 100 coronapasienter på norske sykehus for første gang siden februar.

De tre faktorene trakk statsminister Erna Solberg frem som avgjørende for fremgangen i gjenåpningsplanen, da hun la den frem i april.

Fredag er det duket for pressekonferanse først med regjeringen, så i Oslo.

Klokken 11.30 skal statsminister Erna Solberg, helse- og omsorgsminister Bent Høie, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad oppdatere om coronasituasjonen, og vurdering av tempoet for gjenåpning, ifølge pressemeldingen.

Det neste trinnet i den nasjonale gjenåpningsplanen er trinn to. Innføres det vil regjeringen utvide skjenketiden til klokken 24.00 og fjerne kravet om matservering.

Arrangementer inne kan ha 200 gjester om de sitter på faste, tilviste plasser. Uten tilviste plasser er antallet 20 innendørs. Private arrangementer i leide lokaler kan ha inntil 20 gjester.

Ba om å følge EU

Innenlandsreiser kan også gjennomføres, men utenlands reiser frarådes fremdeles i trinn to. Det vil fortsatt være krav til testing og karantene etter utenlandsreiser.

Skjenking til klokken 24 uten matservering er blant trinnene i gjenåpningsplanen til regjeringen. Vis mer byoutline Tor Erik Schrøder/NTB

I mai kom EU-kommisjonen med forslag om å tillate innreise for alle fullvaksinerte, også for unødvendige reiser. Virke ba da norske myndigheter å følge EUs reiseforslag.

– Vi tenker at dette forslaget legger til rette for en trygg gjenåpning av internasjonalt reiseliv, sa leder for Virke Reiseliv, Astrid Bergmål til E24 i mai.

Trinn to i den nasjonale gjenåpningsplanen Kan ha inntil 10 gjester på besøk i private hjem. Råd om å holde avstand. Oppfordres til å møtes utendørs.

Handelsnæringen får holde åpent med smitteverntiltak i henhold til egen smittevernveileder.

Serveringssteder får innslipps- og skjenkestopp klokken 24.000 og krav om matserveringsfjernes.

Hjemmekontor for alle som har mulighet, og/eller fleksibel arbeidstid.

Private arrangementer kan ha inntil 20 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler inne og ute.

Maks 20 personer på offentlige arrangementer inne uten faste tilviste plasser, men inntil 100 personer som samler deltagere under 20 år fra samme kommune.

Inntil 200 personer på innendørs arrangement med faste tilviste plasser.

Reiser til utlandet, som ikke er strengt nødvendige, frarådes.

Fortsatt strenge innreiserestriksjoner for utlendinger, men åpne for prioriterte grupper arbeidsreisende, og utvidet adgang til familiebesøk. Kilde: regjeringen.no. Vis mer vg-expand-down

Statsminister Solberg sa i begynnelsen av mai at de ønsker å bruke coronasertifikatet til å åpne opp mer, og at etter planen skal det norske sertifikatet være ferdig tidlig i juni.

Treningssentrene i Oslo har vært stengt siden november i fjor. Vis mer byoutline Odin Jæger/E24

Regjeringen åpner likevel for at det ikke er alle kommuner som følger de nasjonale tiltakene, men at områder med mye smitte kan ha strengere tiltak.

Åpnet for restaurantåpning i Oslo

I Oslo startet de på gjenåpningstrinn to med at blant annet butikker og kjøpesentre fikk åpne 6. mai. Utesteder og treningssenter er også i trinn to, men de fikk ikke åpne i første omgang.

Torsdag åpnet byrådsleder Raymond Johansen for en gradvis restaurantåpning neste uke.

På Le Benjamin på Grünerløkka i Oslo forberedte de seg på gjenåpning denne uken.

– Skuffelsen blir veldig stor hvis vi ikke får åpne i neste uke, sa Magdalena Rosenblad til VG torsdag.

Lettelser som gjenstår i Oslos gjenåpningsplan trinn 2 Åpne kafeer og restauranter.

Skjenking til klokken 22.00.

Åpne treningssentre og lignende.

Vurdere breddeidrett for voksne i sammenheng med treningssentre og nasjonal gjenåpning.

Åpne idrettshaller og andre innendørs idrettsanlegg. Tillate inntil 20 personer på trening inne, og fritidsaktiviteter for barn og unge til og med videregående-alder.

Åpne museer, kinoer, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder, og gallerier og annen utslag av kunst.

Åpne for arrangementer innendørs med inntil 20 personer med faste, tilviste plasser.

Øke antallet for arrangementer utendørs.

Åpne fritidsklubber for inntil 20 personer om gangen. Kilde: Oslo kommune. Vis mer vg-expand-down

Om byrådet i Oslo velger å gjenåpne så er åpner skjenking til klokken 22.00 med krav om matservering, treningssentre og lignende, idrettshaller og idrettsanlegg kan ha inntil 20 personer på trening inne og kultursteder som ikke har arrangementer.

Det er også åpnet for at kultur kan flyttes fra trinn tre til trinn to. Da vil byrådet kunne åpne bingohaller, bowlinghaller og spillehaller blant annet.