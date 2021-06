– Utsatt for ren gjengjeldelse

To forretningsutviklere i Connect Vest slo alarm gjentatte ganger om det de oppfattet som økonomisk rot og styremedlemmers dobbeltroller. Så ble de oppsagt.

Mona Irene Biering og Ståle Stormark hevder de ble oppsagt etter at de varslet om manglende økonomisk styring og potensielle rolleblandinger i Connect Vests styre. Nå vil de ta ut søksmål for å få tilbake jobbene sine. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Det er jo litt ironisk at vi leverte formelt varsel om styrets økonomiske disposisjoner, og så sier styret at vi må gå som følge av dem, sier Ståle Stormark.

Ståle Stormark og Mona Irene Biering sendte gjentatte bekymringsmeldinger om ledelsens økonomiske vurderinger, faren for rolleblanding og interessekonflikter i Connect Vests styre gjennom 2019 og 2020.

I april 2021 ble de to forretningsutviklerne oppsagt med begrunnelse i den negative økonomiske utviklingen i organisasjonen.

– Forhandlingene er avsluttet uten en løsning, og vi vil ta ut søksmål innen fristen på åtte uker, opplyser varslernes advokat Leif Kahrs Jæger i advokatfirmaet Harris.

Connect Vest *Connect Vest er non-profit medlemsforening og finansierer arbeidet sitt gjennom offentlige midler, partneravtaler og medlemsavgifter. *Organisasjonen bistår oppstartsbedrifter med strategisk rådgivning og investeringsrådgivning i møte med profesjonelle investornettverk. *Connect Vest mottar rundt halvparten av sitt budsjett fra kommunen, fylkeskommunen og Innovasjon Norge. Resten finansieres av medlemsbedriftene. *Daglig leder er Gøril Eikeland Selvik. *Styret blir valgt av medlemmene på årsmøtet, og styreleder er pr. dags dato Monica Inde Zsak. Vis mer vg-expand-down

Varslet om dobbeltroller

Connect Vest er en non-profit uavhengig medlemsforening som skal bistå nystartede bedrifter med rådgivning rundt kapitalisering, strategi og forretningsplaner (se faktaboks). Rundt halvparten av organisasjonens finansiering stammer fra offentlige midler.

Før 2020 rapporterte ikke styret konsulentoppdrag gitt til styremedlemmer i årsrapporten. Dette var del av varselet, ifølge Biering.

Hvor store prosjekter og prosjektmidler som er tildelt styremedlemmer før 2020 er uvisst, da det ikke er oppført i årsregnskap eller fremgår av styreprotokoller, ifølge varslerne.

– Vi stilte spørsmål rundt dette, og dette ble avvist av ledelsen. Vi reagerte kraftig på en eskalerende pengebruk koblet med begrenset innsikt for oss ansatte, sier Stormark.

Resultatet for 2020 viser at egenkapitalen ble halvert etter et underskudd på 2,9 millioner kroner fra samlede inntekter på rundt 11,5 millioner kroner.

– Det fremgår heller ingen steder hvordan styret har håndtert interessekonflikter. Det er behov for en ekstern og uavhengig granskning, og ikke den styret satte i gang og betalte, sier Stormark.

Både Ståle Stormark og Mona Irene Biering ba gjentatte ganger styret i Connect Vest å rydde opp i det de mener er økonomisk rot og potensielle interessekonflikter. – Hadde jeg visst i dag hva det ville koste meg og familien å varsle hadde jeg nok ikke gjort det, sier Biering. Vis mer

– Ingen åpenhet

Varslerne viser som eksempel til et samarbeidsprosjekt med Kina, «China Bridge», som ble igangsatt i 2019.

Årsrapporten for 2020 viser at daværende styremedlem Dag Skansen mottok rundt 675.000 kroner i betaling for dette og andre prosjekter i 2020, uten at dette ble drøftet utenfor styret, påpeker Biering.

Skansen fakturerte i tillegg Connect Vest rundt 550.000 kroner i året i en treårsperiode, opplyser Connects Vests styreleder Monika Inde Zsak etter forespørsel fra BT.

– Det har ikke vært noen åpenhet om hvem som har vært innleid fra styret og til hvilken pris. Det blir ikke ført protokoller om hvordan interessekonflikter er håndtert. Vi var en organisasjon tuftet på åpenhet og tillit, men nå ser begge deler ut til å være forsvunnet. Husk at vi forvalter en del offentlige midler, sier Biering.

– Vi mener dette er som å la bukken passe havresekken, legger Stormark til.

BT har vært i kontakt med Dag Skansen som ikke ønsker å uttale seg i saken og henviser til styrets uttalelse.

– Vært i en fryseboks

Hele tjue ganger sendte Stormark og Biering bekymringsmeldinger til styret og ledelsen, før de i november 2020 sammen med advokat sendte et formelt varsel.

– Vi har vært i en fryseboks siden november, og ganske langt nede mentalt. Samtidig som vi arbeidet 100 prosent har vi vært betydelig avskåret fra organisasjonen, sier Biering

Deres stillinger skal nå flyttes ut av organisasjonen.

– Vi ble ​begge tilbudt den samme stillingen​ i Stavanger med to dagers svarfrist og flytting med oppstart ​innen to uker, sier Stormark.

Varslernes advokat er klar i talen om hva han oppfatter at dette egentlig er.

– Vi opplever at dette er en ren gjengjeldelse etter varsling, og dermed ulovlig. Arbeidsgivers advokat har avvist at de vil ha dem tilbake, sier Kahrs Jæger.

Connect Vests advokat Torkel Tveit i Sands bekrefter at det ikke er noe tilbud om fortsatt ansettelse på forhandlingsbordet.

Avviser kritikken

Connects Vests styre og daglig leder avviser kritikken fra de to varslerne. Organisasjonen har vært i en omstillingsprosess i hele 2020, opplyser styreleder Monika Inde Zsak

Nedbemanningsplanene ble igangsatt før det formelle varselet, og kan derfor ikke regnes som en gjengjeldelse, ifølge styrelederen.

Etter de mottok det formelle varselet engasjerte styret advokat Birthe Eriksen til å formelt og uavhengig gjennomgå varselet og all tilgjengelig informasjon. Rapporten frikjente selskapet på alle juridiske forhold, inkludert habilitet, forteller Zsak videre.

Hun mener åpenhet alltid har vært viktig for Connect Vest og at styret selv har valgt å endre praksis til å informere om nærstående transaksjoner i regnskapsnotene etter varselet.

– Dersom det kreves en ekstraordinær innsats over tid fra ressurspersoner i nettverket, herunder styremedlemmer, kan disse engasjeres på konsulentbasis til moderate timepriser. Dette er en bærebjelke i Connect Vest sin operative modus, sier Zsak.

Daglig leder Gøril Selvik kjenner seg ikke igjen i varslernes beskrivelse av utfrysing, men erkjenner utfordringer i arbeidsmiljøet.

– Varselet viste dessverre at vi har utfordringer i arbeidsmiljøet, og vi arbeider aktivt med dette. Omstillingsprosessen som følge av sviktende inntekter er med på å gjøre arbeidsmiljøet enda mer krevende, sier Selvik.