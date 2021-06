Forventer økt trafikk på flyplassene: – Det kommer til å bli køer, og det har begynt allerede

Avinor forventer økt trafikk på norske flyplasser som følge av lettelser i innreisekrav i Norge, og melder allerede om køer på opptil 5–6 timer. – Arealet er ikke stort nok, sier lufthavndirektøren.

FORBEREDT PÅ KØER: Avinor ber folk om å forberede seg på køer, spesielt på Oslo lufthavn Gardermoen. Her ved flyplassen for en uke siden. Vis mer byoutline Helge Mikalsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

– Vi jobber kontinuerlig med å legge til rette for god flyt i de arealene vi har, men med restriksjonene som fortsatt gjelder for utenlandsreisende må det forventes at køer vil oppstå, sier lufthavndirektør, Stine Ramstad Westby i en pressemelding torsdag.

Dette gjelder spesielt på ankomst utland, hvor grensekontrollen tar vesentlig lenger tid enn normalt.

– Enkelte dager har vi hatt køer på opptil 5-6 timer, og uten større endringer i innreiserestriksjonene fra myndighetene forventer vi at denne situasjonen vedvarer og også kan forverres i tiden fremover, da flere skal ut og reise, sier Westby.

Frem til 1. juli anbefaler regjeringen å unngå alle reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige. Med unntak av Island, deler av Finland og Malta er Europa rødt, og du må i karantene ved hjemkomst i minst syv dager, med få unntak på hotell.

Onsdag kunngjorde helseminister Bent Høie at fullvaksinerte fra fredag 11. juni slipper innreisekarantene når de vender hjem til Norge. Ifølge VGs oversikt torsdag er 1,2 millioner nordmenn fullvaksinert.

Også de som har vært coronasmittet de siste seks månedene, slipper karantene.

Sjekk hva som gir grønt lys i coronasertifikatet.

– Det kommer til å bli køer, og det har begynt allerede. Siden trafikken i sommer kommer til å øke, kommer også køene til å øke, sier Westby til VG.

Avinor sier de jobber med løsninger på plassmangel i de arealene de har, og at det blir viktig at folk følger smittevernreglene.

– Det kan bli vanskelig å holde avstand. Arealet er ikke stort nok, men vi ser på løsninger for dette. Vi får ikke gjort noe med arealene våre, men vi jobber med å klargjøre midlertidige arealer. I tillegg til at vi har ansatte som skal hjelpe til med å kunne holde avstand, minner vi om at den enkelte selv er ansvarlig for å følge myndighetenes råd og ta hensyn til andre.

Selskapet ser frem til at de reisende kommer tilbake til flyplassene.

– Men vi vet at situasjonen blir utfordrende frem til noen av restriksjonene eventuelt endres eller at kontrollene kan automatiseres, sier Westby.