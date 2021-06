Private helseaktører forbereder seg på testrush i juli: Ansetter flere hundre

Ny grense: Det blir kun hotellkarantene for land og områder i EU/EØS som har over 500 smittede per 100.000 innbyggere siste 14 dager. Ingen land eller områder i EU/EØS har så høyt smittetrykk nå - og derfor så oppheves karantenehotell for alle. Som før må du i karantene hvis du kommer fra et rødt land.