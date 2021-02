Virke etter nye lettelser: – Restauranter tør ikke åpne

Til tross for at restauranter kan åpne igjen, er det ifølge Virke flere restauranter som vurderer å holde dørene stengt.

Hans Petter Hauge og Olivia-kjeden vil åpne, men trenger noen ekstra dager på å hente seg inn etter nedstenginger. Vis mer byoutline Hans Jordheim/E24

Torgeir Knutsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Mandag ettermiddag kom en gladbeskjed fra Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Etter at butikker og serveringssteder har måttet holde stengt i snart to uker, kan de åpne igjen, opplyste byrådslederen på en pressekonferanse.

Selv om nyheten fra Johansen er av den positive sorten, er det likevel mange restauranter som nå sitter på gjerdet, ifølge bransjeorganisasjonen Virke.

– Nyheten er positiv, men usikkerheten er for stor. Det gjør at mange restauranter ikke vet om de tør å åpne ennå, selv om det er lov, sier Rhiannon Hovden Edwards, leder for kultur og opplevelser i Virke til E24.

Rhiannon Hovden Edwards, Leder for Virke kultur og opplevelser, sier flere restauranter teller på knappene. Vis mer byoutline Virke

Stor kostnad

Edwards sier bransjen allerede operer med liten margin, og det gjør at kostnaden ved en eventuell ny nedstenging blir for stor.

– En stenging gjør at de må permittere ansatte og kaste varelager med mat og drikke, og det har mange nå gjort flere ganger. Kostnadene ved nye nedstenginger er så store, og ingen vet om de får lov til å holde åpent lenger en noen uker, forteller hun videre.

Permitterte ni av ti

I en av landets største restaurantkjeder, Olivia, har de måttet permittere 90 prosent av alle ansatte.

Til tross for en berg-og-dal-bane av åpninger og stengninger det siste året, sier restaurantdirektør Hans Petter Hauge at vil åpne så fort de kan.

– Vi skal alltid åpne igjen når vi kan, og da er det selvfølgelig gledelig at vi kan åpne igjen på onsdag. Det har ikke vært enkelt den siste tiden, men det får vi nesten ikke gjort noe med, sier Hauge til E24.

Skår i gleden

At de måtte stenge for bare ti dager siden, gjør at logistikken blir vanskelig. Olivia har i alt fem restauranter i Oslo. Tre av de må fortsatt holde stengt selv om det åpner.

– Vi er blitt vant til at det kommer strenge restriksjoner, og at det så åpner opp igjen. Denne gang ble vi pålagt å stenge. For oss er det mye jobb som skal gjøres i forkant med å forberede mat fra bunnen av, og derfor kan vi ikke åpne med en gang. Vanligvis gjøres dette fortløpende, men nå må vi på en måte starte på nytt, forteller restaurantdirektøren.

Han anslår at de kan åpne senest neste uke.

– Det er ikke mange dagene siden vi måtte permittere alle ansatte, og vi må ta hensyn til permitteringsregler og ansatte. Derfor må vi bruke tid på å få maten og de ansatte på plass igjen, forteller Hauge.

