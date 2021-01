Ikea åpnet varehus i Asker i kveld - 20 minutter senere ba regjeringen dem stenge

Regjeringen melder at nedstengingen av butikker på Østlandet ikke bare gjelder kjøpesentre, men også varehus, og dermed må flere store aktører stenge ned - deriblant Ikea i Asker.

– Vi stengte ned varehuset på Slependen på mandag, og så gjenåpnet vi den i dag klokken 18.00. Men etter de nye bestemmelsene som i kveld stenger vi ned igjen, sier Ikeas kommunikasjonsrådgiver Stine Odland til E24.

Det betyr at Ikea på Slependen i Asker fikk holde åpent i rundt 20 minutter før kontrabeskjeden om nedstenging kom, og varehuset vil holde åpent ut kvelden før det nok en gang stenger ned.

Regjeringen presiserer onsdag kveld at varehus omfattes av coronaforskriften, som allerede blant annet har stengt ned kjøpesentre på store deler av Østlandet.

– Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vurderer at den smittevernfaglige begrunnelsen for stenging av kjøpesentre også vil gjøre seg gjeldende for varehus, skriver regjeringen i en pressemelding.

Den viser blant annet til at stenging av varehus vil bidra til mindre reising på tvers av kommunegrensene.

KORTVARIG GLEDE: Ikea i Asker åpnet dørene onsdag klokken 18. Rundt 20 minutter senere kom beskjeden om at også varehusene i de 25 kommunene på Østlandet måtte stenge. Vis mer byoutline Skjermdump

Unngår permitteringer

E24 har skrevet om en rekke aktører som stenger og butikker og permitterer ansatte den siste uken, deriblant Mester Grønn, Nille, Varner og flere.

I Ikea har de så langt unngått permitteringer, og de ansatte blir satt til å gjøre alternative arbeidsoppgaver.

Odland i Ikea sier gjenåpningen onsdag ble gjort i dialog med Asker Kommune som ba dem stenge ned på mandag. Man har også snakket med verneombud og tillitsvalgte.

– Vi holder stengt til vi får nye anbefalinger, sier Odland.

Ikea hadde allerede stengt ned varehuset i Oslo da dagens melding kom fra myndighetene.

Regjeringen presiserer samtidig at kjøpesentre hvor det er butikker som har lov å holde åpent, som for eksempel matbutikker og apotek, kan holde sine lokaler tilgjengelige for de aktuelle butikkene.

Nedstengingen av varehandelen varer ut januar måned, før regjeringen på nytt skal vurdere situasjonen.

