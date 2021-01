Kraftig inntektsfall for Trump-dynastiet

Coronapandemien har gitt The Trump Organization nok en utfordring. Nær 40 prosent inntektsfall ble fasit for konsernet i fjor. – Han har trolig den mest kjente merkevaren i verden, mulighetene er endeløse, sier sønnen.

FLORIDA: Donald og Melania Trump landet onsdag formiddag på Palm Beach-flyplassen før ferden gikk videre til Mar-a-Lago. Vis mer byoutline Joe Cavaretta / South Florida Sun-Sentinel

Onsdag var det ubønnhørlig slutt for Donald Trumps presidentperiode.

– Vi var ingen normal administrasjon, sa han før han satte seg på flyet sammen med kona Melania på vei ned til Mar-a-Lago i Florida.

I bagasjen hadde Trump kanskje med seg den ferske rapporten som torsdag kveld ble offentliggjort av Det amerikanske etikkontoret. I rapporten kommer det frem hvordan det gikk med de rundt 500 selskapene som er tilknyttet den avgåtte presidenten.

Den korte oppsummeringen er at det gikk langt dårligere enn årene før.

Hotellkrise

Flere av hotellene som eies av The Trump Organization har blitt hardt rammet av coronakrisen.

Blant dem Trump Turnberry i Skottland. Golfresortet hadde inntekter på i underkant av ti millioner dollar i fjor, en nedgang på mer enn 15 millioner fra året før.

Like ille gikk det for The Trump International Hotel i Washington hvor inntektene falt fra 40 til knapt 15 millioner dollar.

På samme måte fortsetter det gjennom stort sett alle de kommersielle eiendommen i familiekonsernet. Men det finnes også lyspunkt.

For å finne det må vi til stedet der Trump nå befinner seg, Mar-a-Lago. Hotellet som er ligger nær en golfbane, økte inntektene med 13 prosent til 24 millioner dollar i fjor.

I presidentperioden var Trump og Melania ofte her med deler av staben. Det kan bety at det er den amerikanske staten som i stor grad har sørget for at hotellet klarte seg godt gjennom pandemien.

Eric Trump og hans kone Lara var til stede på avskjedsseremonien før faren dro til Florida. Vis mer byoutline ALEX EDELMAN / AFP

– Tok ned kostnadene raskt

Samlet endte konsernets inntekter på 278 millioner dollar i fjor. Det er en nedgang på 37,7 prosent fra 446 millioner dollar året før.

Sammen med broren Donald Jr. har Eric Trump ledet The Trump Organization under farens presidentperiode. I et intervju med Wall Street Journal sier Eric at de tok grep umiddelbart etter coronapandemien brøt ut.

– Du kan ta ned kostnadene proporsjonalt med inntektene og det gjorde vi veldig, veldig tidlig i pandemien, sier Eric Trump til WSJ.

Han formidler samtidig at konsernet hadde et positivt resultat, men har ikke gitt detaljer om resultatet til avisen.

– Millioner vil følge min far til verdens ende

Som E24 skrev nylig har både Donald og Eric Trump tidligere uttrykt at presidentperioden har kostet konsernet dyrt. Flere har de siste ukene også vendt presidenten ryggen etter stormingen av Kongressen i starten av januar.

Hva Donald Trump skal ta seg til fremover er foreløpig ikke kjent. Men det virker ganske sikkert at han vil ta mer del i driften av The Trump Organization fremover. Eric Trump forteller til WSJ at konsernet er godt finansielt rustet for fremtiden.

– Jeg har 75 millioner mennesker som vil følge min far til verdens ende. Han har sannsynligvis verdens mest kjente merkevare. Mulighetene for en som det kommer til å være endeløse, sier Eric til avisen.

Donald og Melania Trump på vei om bord i presidentflyet Air Force One for siste gang. Vis mer byoutline POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA