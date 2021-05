Smedvig-familien vil selge datasenteret Green Mountain

I 2009 ble datasenteret Green Mountain etablert på Rennesøy. Nå har det vokst seg så stort at Smedvig vurderer å selge det - for et milliardbeløp.

Anna Margaret Smedvig styrer Smedvig-familiens formue på rundt 13 milliarder kroner fra London. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Det er Dagens Næringsliv (DN) som melder dette tirsdag.

Til avisen sier administrerende direktør i Smedvig-konsernet, Odd Torland, følgende:

– Smedvig etablerte Green Mountain for ti år siden. Vi har sammen med ledelsen bygget et fantastisk selskap. Med en stor god plattform og størrelsen på veksten vi ser kommer de neste årene, fant vi det nødvendig å vurdere de strategiske alternativene som inkluderer muligheten for å reise ytterligere vekstkapital.

Green Mountain Ble etablert i 2009, og har senere ekspandert i de gamle Nato-hallene på Hodne på Rennesøy. I tillegg har det blitt startet nye avdelinger på Rjukan og i Oslo. Over 90 prosent av aksjene i selskapet er eid av Smedvig Eiendom. Green Mountain er i sterk vekst med en firedobling av omsetningen de siste tre årene. Vis mer vg-expand-down

Prosess i gang

Det betyr at Smedvig mener at Green Mountain har vokst seg så stort at det nå er satt i gang en salgsprosess.

– Jeg kan bekrefte at vi har engasjert Goldman Sachs og Torch Partners som våre rådgivere i den pågående evalueringen. Vi har gjort store investeringer i Green Mountain og bygging av datasentre er ekstremt kapitalkrevende. Dette er ikke en enkel beslutning, men Green Mountains markedsmuligheter har eskalert så kraftig at vi må sørge for at selskapet blir riktig kapitalisert for å ta den veksten som kommer. Vi i regner med en avklaring før sommeren, sier Torland til DN.



Minusresultat i fjor

Han ønsker ikke å kommentere en eventuell salgssum, men ifølge Dagens Næringsliv skal det være snakk om et milliardbeløp.

Green Mountain, som hadde i fjor en omsetning på 188,2 millioner kroner med et resultat før skatt på minus 19,2 millioner kroner.

Det er Anna Margaret Smedvig som nå styrer Smedvig-familiens formue på rundt 13 milliarder fra London.

Solgte Navtor i Egersund

I september i fjor solgte Smedvig også et annet selskap, Navtor i Egersund, for nær én milliard kroner. Selskapet er verdensledende innenfor maritim elektronikk, og ble solgt til det amerikanske investeringsselskap Accel-KKR med hovedkontor i Silicon Valley i USA.

– Jeg vurderer det som veldig, veldig positivt å få inn Accel-KKR som ny eier. De har sagt til oss at de ser på Navtor som deres mulighet til å komme inn i den maritime bransjen. De ønsker å bruke oss som en plattform til å bygge på - og rundt, sa administrerende direktør i Navtor, Tor A. Svanes, til Aftenbladet i forbindelse med salget.

