Norwegian søker konkursbeskyttelse også i Norge

Norwegian søker nå om en form for konkursbeskyttelse også i Norge. – Det vil øke sannsynligheten for et vellykket utfall, sier Norwegian-sjefen.

REKONSTRUKSJONSFORHANDLINGER: Norwegian søker tirsdag om rekonstruksjonsforhandlinger i Norge. Vis mer byoutline Carina Johansen / NTB

Publisert: Oppdatert: 8. desember 2020 08:11 , Publisert: 8. desember 2020 07:51

Etter at Norwegian mandag fikk godkjent konkursbeskyttelse i Irland, vil flyselskapet nå starte rekonstruksjonsprosess også i Norge.

– En parallell rekonstruksjon under norsk lov vil være en fordel for alle berørte parter, og øke sannsynligheten for et vellykket utfall. Vårt mål er å trygge arbeidsplasser i selskapet og bidra til å sikre kritisk infrastruktur og verdiskaping i Norge, sier Norwegian-sjef Jacob Schram i en pressemelding.

Norwegian har tirsdag søkt Asker og Bærum tingrett om å åpne rekonstruksjonsforhandlinger i Norge. En slik prosess vil gå i parallell med reorganiseringsprosessen i Irland.

– Nå skal vi bruke tiden godt, og jobbe mot målet vårt om å redusere selskapets gjeld, redusere antall fly i flåten, og igjen bli et attraktivt selskap for investorer. Vi skal være klare til å møte konkurransen om kundene etter coronapandemien, sier han videre.

Prosessene vil ikke ha noen innvirkning på løpende virksomhet, og selskapet vil fortsette å fly som planlagt, opplyses det. Bonusprogrammet Reward vil også fortsette å driftes som normalt.

Både obligasjoner og aksjer vil fortsette å handles som normalt på Oslo Børs.

Hasteinnført lov

Den konkursbekyttelsen Norwegian nå har søkt om i Asker og Bærum tingrett faller inn under en relativt fersk og midlertidig lov - loven om rekonstruksjon.

Den ble hasteinnført av Stortinget i våres, etter forslag fra regjeringen. En slik lov har lenge vært til vurdering i Norge, men da coronapandemien slo til ble det fart i saken.

Loven ble kort sagt vedtatt fordi man ville unngå at flere bedrifter enn nødvendig skulle gå konkurs under pandemien.

Tanken er at man skal kunne komme tidligere i gang med forhandlinger med kreditorene. Målet er å komme frem til en frivillig eller tvungen løsning slik at man kan unngå konkurs, hvis bedriften egentlig har livets rett.

I oktober gikk statssekretær Thor Kleppen Sættem ut i E24 og varslet at regjeringen ville gjøre loven permanent, og at man nå ber om innspill til hvordan den permanente loven skal se ut.

I starten var både Norwegian selv skeptiske til om den norske loven kunne være tli nytte for selskapet. Ekspertene var delt.

En av innvendingene var at man mente at den norske loven kun ville beskytte og løse problemene for den norske delen, av Norwegian eller andre konsern med virksomhet i flere land.

