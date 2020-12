Nybø om dagligvaregebyrene: – Alvorlig hvis det stemmer

Arbeiderpartiet mener dagligvarekjedene har misbrukt priskontrollen, og spør hvorfor Konkurransetilsynet ikke har gjort noe med situasjonen tidligere.

Næringsminister Iselin Nybø (V) er bekymret for konkurransen i dagligvaremarkedet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Konkurransetilsynet varslet tirsdag gebyrer på 21 milliarder kroner til Norges største dagligvarekjeder.

Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen anklages for å ha brukt prisjegere til å koordinere priser fra 2011 til i år, slik at prisene ble høyere enn de ellers ville vært.

– Hvis det stemmer at kjedene har samarbeidet om priser, så er det alvorlig, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Konkurransetilsynet er et selvstendig myndighetsorgan, men har sterk tilknytning til Nærings- og fiskeridepartementet. Nybø tar ikke selv stilling til påstanden om prissamarbeid.

– Det er det Konkurransetilsynet som har myndighet til å vurdere. De har kompetanse, myndighet og frihet til å vurdere disse sakene, sier Nybø.

Krever svar på hvorfor Konkurransetilsynet ventet

– Om det er riktig at Konkurransetilsynet har kjent til praksisen siden 2011 blir det spennende å høre hvorfor de har ventet til nå, sier Kårstein Løvaas (H), medlem av næringskomitéen på Stortinget.

Komitéen skulle opprinnelig behandle Dagligvaremeldingen tirsdag, men den ble av andre grunner utsatt.

Kårstein Løvaas (H), medlem av næringskomitéen på Stortinget

– Dagligvaremeldingen ble utsatt til slutten av januar, og komitéen må diskutere denne saken. Trolig vil den rulle og gå i årevis, gitt størrelsen, sier Løvaas.

– Skulle det vise seg at du og jeg ikke har fått riktig pris på grunn av ulovligheter er det svært alvorlig, sier han.

Også Arbeiderpartiet setter spørsmålstegn ved hvorfor dagligvarekjedene skal betale gebyr i 2021 for noe som har pågått siden 2011.

– Dette har to dimensjoner. Først er det et dypt tillitsbrudd av dagligvarekjedene, de har misbrukt priskontrollen, sier Terje Aasland (Ap) i Stortingets næringskomité.

– For det andre lurer jeg på hvorfor Konkurransetilsynet ikke har gjort noe tidligere? Kan Konkurransetilsynets vegring mot å gå inn i dagligvarebransjen ha vært en årsak til at ting har spilt seg ut over tid, spør han.

Terje Aasland (Ap), medlem av næringskomitéen på Stortinget

Samarbeidet mellom Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 har ifølge Konkurransetilsynet pågått siden 2011. Tilsynet foretok en kartlegging i 2016 og en uanmeldt kontroll i 2018.

– Dette er noe vi må ta tak i i Dagligvaremeldingen. Det er ikke sikkert vi klarer å finne alle svar innen utgangen av januar, men en retning må vi, sier Aasland.

Publisert: 15. desember 2020