Tre av fire pakkereisearrangører er i rute med tilbakebetalinger

Etter at Forbrukertilsynet sendte brev til fire pakkereisearrangører om tilbakebetalinger for avbestilte eller avlyste pakkereiser, er nå tre av dem i rute.

NTB

Publisert: Publisert: 12. oktober 2020 11:56

Pandemien førte til at mange pakkereiser ble avbestilt eller avlyst, og mange av tilbakebetalingene ble utsatt.

Forbrukertilsynet ba derfor Apollo, Ving, TUI og Hurtigruten om status på tilbakebetalingene i et brev tidligere i høst.

Apollo og Ving svarte at de var i rute med tilbakebetalingene, og sakene med dem ble dermed avsluttet. Hurtigruten og TUI fikk derimot et nytt brev, da de opplyste at de enda ikke var i rute.

Begge selskap ble bedt om å si noe om hvorvidt de ville kompensere de reisende for de forsinkede tilbakebetalingene med forsinkelsesrenter.

Hurtigruten opplyste at de ville være i rute med tilbakebetalingene i starten av oktober, noe de bekrefter at de nå er. Selskapet sier også at de gir forsinkelsesrenter til de forbrukerne som ba om, og hadde rett til det.

– Forbrukerne må kunne regne med å få tilbake pengene de har krav på innen fristene loven setter. Det er bra at arrangørene som har slitt med å betale tilbake, kompenserer forbrukerne i form av forsinkelsesrenter, sier tilsynets fungerende direktør Bente Øverli.

TUI kunne derimot ikke si noe om når tilbakebetalingene ville være i rute.

– Vi er i dialog med TUI for å finne en løsning på hvordan de kan få betalt tilbake forbrukerne som venter på pengene sine, sier Øverli.

