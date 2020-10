Messenæringen får egen krisepakke: – Vi er den glemte bransjen

Messer og arrangementbransjen føler seg glemt i krisepakken til reiselivet. Nå får de en egen ordning.

Daglig leder Janette Haukland i Sponsor- og Eventforeningen er skuffet over det som ser ut til å bli innholdet i den nye støtteordningen. Vis mer byoutline Foto: Irene Sandved Lunde / Sponsor- og Eventforeningen

Publisert: Publisert: 23. oktober 2020 17:53

Tirsdag ble det lagt frem en ny krisepakke for reiselivet.

Den omfatter blant annet overnattingbransjen og serveringsbransjen, og for å kvalifisere til tilskudd må foretaket vise til et omsetningsfall på 40 prosent eller mer. Ordningen gjelder fra september til ut desember.

– Det er kjempefint at de forlenger kompensasjonsordningen for reiselivet. Men den gjelder ikke vår bransje, sier Janette Haukland, daglig leder i Sponsor- og Eventforeningen.

Hun mener pakken ikke treffer messe- og arrangørbransjen.

– Nok en gang er vi den glemte bransjen. Nå går nok mange av medlemsbedriftene, som har håpet på en kompensasjonsordning som treffer, til drastiske tiltak, sier Haukland.

Tirsdag varslet næringsminister Iselin Nybø at det vil komme en egen kompensasjonsordning for messer og arrangører, men at alle detaljer ikke er bestemt.

Administrerende direktør Gunn Helen Hagen for Stiftelsen Norges Varemesse har gitt direkte innspill til næringsministeren i forbindelse med den nye ordningen. Vis mer byoutline Foto: Siv Dolmen

Opplever å bli hørt

Coronakrisen har ført til et stort omsetningstap for arrangement, messe- og eventbransjen.

I september ba blant annet Norges Varemesse regjeringen om nødhjelp.

Administrerende direktør Gunn Helen Hagen for Stiftelsen Norges Varemesse er en av partene som har vært på innspillsmøte med næringsministeren for å diskutere rammene for den nye ordningen.

– Vi opplever å ha blitt hørt, så vi har store forventninger om at Nybø nå lager en ordning som blir treffende, sier Hagen.

– Hvis den tidligere definisjonen på faste uunngåelige kostnader videreføres, vil ikke dette være dekkende nok for oss, sier hun.

Næringsminister Iselin Nybø har meldt at det vil komme en egen ordning for messer og arrangører. Vis mer byoutline TERJE PEDERSEN, NTB Scanpix

Blir kun for store arrangementer

I en e-post til E24 bekrefter næringsminister Iselin Nybø at en egen støtteordning for messer og arrangører er på vei.

– Store arrangementer har stor verdi for lokalt næringsliv, blant annet på grunn av økonomiske ringvirkninger. For å bidra til at aktiviteten skal gjenopptas så fort som mulig, har regjeringen foreslått en støtteordning for arrangører av store arrangementer som er blitt avlyst som følge av myndighetspålagte restriksjoner, sier Nybø.

– Regjeringen arbeider med innretningen og forvaltningen av ordningen og dette vil bli nærmere avklart i løpet av høsten. Det er derfor litt tidlig å si noe konkret om hvordan ordningen vil slå ut for ulike aktører, sier hun.

Kommunikasjonsrådgiver Camilla Pettersen opplyser om at ordningen vil avgrenses til publikumsåpne arrangementer med regional eller nasjonal verdi, og som faller utenfor kompensasjonsordningene for kultur- og idrettssektoren, med et ventet besøkstall på minst 500 personer.

– Det er en betingelse at arrangementet var planlagt avholdt i perioden fra 5. mars til 31. desember 2020, og måtte avlyses som følge av statlig myndighetspålegg i forbindelse med coronapandemien, sier Pettersen.

– Vil ikke gjelde oss

Janette Haukland er skuffet over det som ser ut til å bli innholdet i den nye støtteordningen. Hun mener en ny ordning må hjelpe mindre og lukkede arrangementer, og stå i forhold til den faktiske inntektssvikten i bransjen.

– Lukkede næringsarrangementer, som utgjør 80 prosent av arrangement- og eventbransejens omsetning, vil ikke få støtte, sier Haukland.

Hun opplyser om at nærmere 90 til 95 prosent av all omsetning har falt bort som følge av krisen og restriksjonene regjeringen har innført.

Sponsor- og Eventforeningen krever blant annet at flere faste kostnader dekkes og at justeringsfaktoren fjernes.

– Vår bransje omsetter alene for over 5 milliarder kroner i et normalår. Vi vil derfor advare mot begrensninger som kan føre til at mange bedrifter og arbeidsplasser går tapt, sier Haukland.

