Kryptovault AS krever fire millioner av tidligere ansatt

En tidligere ansatt i Kryptovault AS kreves for fire millioner kroner pluss saksomkostninger på flere hundre tusen kroner. Kryptovault mener at mannen har opptrådt illojalt og påført selskapet store tap.

Den tidligere ansatte i Kryptovault må møte i Stavanger tingrett like over påske. Han sluttet i selskapet i oktober 2019.

Ledelsen i Kryptovault mener at han har opptrådt illojalt og at han bør betale fire millioner kroner i erstatning til selskapet, i tillegg til advokatutgiftene på over 300.000 kroner.

Mannen beskyldes for å ha lastet ned konfidensiell informasjon fra selskapet til sin private datamaskin, og for å ha gitt denne informasjonen til utenforstående.

Kryptovault AS Kryptovault AS ble etablert i 2017 og tilbyr datasentertjenester, og har hovedkontor i Stavanger med avdelinger på Dale i Vestland, Hønefoss og Vilnius. Selskapet bygger og drifter datasentre for kunder. Mange av disse utvinner bitcoins. Selskapet fikk et godt økonomisk resultat på 44 millioner kroner i 2019, på en omsetning på 208 millioner kroner, opp fra 99 millioner kroner året før. Regnskapet for 2020 er ennå ikke levert. Daglig leder er Kjetil Hove Pettersen, og han har en eierpost på 10 prosent. Vindkraft-investor Lars Helge Helvig er styremedlem og eier 18–19 prosent av aksjene. Vis mer vg-expand-down

Presset aksjepris

Etter at mannen sluttet i Kryptovault, oppstod det en strid rundt lønnsutbetalingene hans. Han mente at han hadde penger til gode, og han tok derfor ut søksmål mot sin tidligere arbeidsgiver, men tapte.

Mannen eide også noen aksjer i Kryptovault, og selskapet mener at han hentet ut forretningshemmeligheter og delte dem med andre for å presse aksjeprisen opp.

Selskapet mener også at mannens illojale handlinger førte til at potensielle investorer trakk seg, og at Kryptovault AS dermed gikk glipp av betydelige økonomiske gevinster.

Det er advokat Mira Tengesdal Torstenbø i Arntzen de Besche som fører saken for Kryptovault AS.

Hun ønsker ikke å kommentere saken før den kommer opp for retten.

LO hjelper ham

Mannen var organisert i LO, i Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT).

Det er LO-advokat Fredrik Wildhagen som representerer ham i retten.

– Dette kravet er fullstendig grunnløst og vi vil avvise det blankt, sier Wildhagen til Aftenbladet. Også han vil vente med argumentene sine til rettssaken.

I hans innlegg til tingretten heter det imidlertid at LO-advokaten mener at det verken finnes ansvarsgrunnlag, eller at selskapet har lidt noe økonomisk tap som følge av mannens handlinger.

Stavanger tingrett har satt av fire dager til behandlingen av saken. Det skal føres minst seks vitner fra saksøkernes side og tre vitner fra den saksøkte sin side.

Rettssaken starter onsdag 7. april.

