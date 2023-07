Knallår for Hoka-importøren – Tok 100 mill. i utbytte og kjøpte McLaren

Hoka-eventyret fortsetter for Carl Jørgen Nordberg og makkeren. I 2022 solgte de sko og sportsutstyr for 733 millioner kroner.

Carl Jørgen Nordberg har erobret Norgesmarkedet med tykksålede franske joggesko. Selskapet han og partneren Elling Balhald startet i 2012 har aldri gått med underskudd, og har økt omsetningen hvert år siden oppstarten.

Franske joggesko fortsetter å være et stort salgseventyr for Hamar-mannen Carl Jørgen Nordberg og makkeren Elling Balhald. De siste årene har selskapet levert bunnsolide tall, og økt omsetningen betydelig fra år til år.

Regnskapet for 2022 viser en omsetning på nær 734 millioner kroner for selskapet deres, Run.

Run er de eneste som har agenturet på det populære merket Hoka i Norge. Skoene er blant annet kjent for sine tykke såler.

– Nei, hva skal man si. Vi er jo super duper fornøyd med tallene. Og spesielt med tanke på diskusjonene rundt sportsbransjen slik som verden ser ut nå, hvor vi har hatt pandemi og det er krig i Europa og alt mulig, sier Nordberg til E24.

– Hva er det som gjør at disse skoene selger som varmt hvetebrød?

– Jeg tror det er fordi folk har oppdaget produktet. Vi gjør en god jobb, og har flinke folk og ambassadører, men først og fremst er det produktet. Folk kommer tilbake, og kjøper både ett og to og tre og fire par sko, så det er tydelig at det er produkter de liker, svarer han.

Tok 100 mill. i utbytte og kjøpte McLaren

Regnskapet for 2022 viser ikke bare rekordhøy omsetning, men også et pent utbytte for Nordberg og Balhald, som eier halvparten av selskapet hver.

Etter å ha tatt ut et utbytte på 10 millioner kroner i 2021, tok de ut 100 millioner kroner i 2022.

– Er det endelig lønn for strevet?

– Hehe, det kan du si. Men først må vi jo betale en haug med skatt på det. Rundt halvparten forsvinner jo. Også er det vel på tide å ta ut noe etter å ha vært i bransjen i 30 år.

– Er det slik at dere må tappe selskapet for penger for å kunne betale formuesskatten?

– Dessverre så er det slik det er, svarer han.

E24 har spurt hvor mye Nordberg forventer å betale i formueskatt i 2023, men dette ønsker han ikke å kommentere.

Men selv om halvparten av utbyttet forsvinner i skatt er det tydelig at det er lukrativt å være Hoka-monopolist om dagen.

Statens vegvesens register for eier- og kjøretøyopplysninger viser at Nordberg har kjøpt seg ny bil. I midten av juni ble det registrert en flunkende ny 2023-modell McLaren Artura Coupe på Nordberg. I fargen svart.

– Jeg har hørt rykter om at du har kjøpt deg ny bil. En McLaren Artura. Er dette drømmebilen?

– Jaha, hvor har du hørt det? Jeg ønsker ikke å si så mye om det, svarer Nordberg.

Superbilen er en hybrid. Med 682 hester, en toppfart på rundt 330 km/t og en prislapp på flere millioner kroner.

I skrivende stund ligger det én McLaren Artura til salgs på Finn.no. Den er gått 4500 kilometer og ligger ute for 3,4 millioner kroner.

Bilen Nordberg har kjøpt seg er en McLaren Artura. Dette er et promo-bilde av bilen.

Hoka-importøren holder til på Hamar. Selskapet importerer varer og selger de videre til butikker, samtidig som de driver merkevarebygging.

På spørsmål om hvordan Nordberg ser for seg at regnskapet for 2023 vil se ut svarer han:

– Jeg er spent på hvor Norge er på vei. Vi handler i dollar, og når kronekursen er så ekstremt dårlig så blir det vanskelig. Jeg er spent på hvor dyrt ting skal bli i Norge fremover, om ikke vi evner å få kontroll på kronekursen. Samtidig nyter eksportbedrifter ekstremt godt av det.