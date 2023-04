Hun ville, men fikk ikke lov til å peke ut Sigve Brekkes etterfølger på Telenor-tronen

Næringsminister Jan Christian Vestre vil at en ny styreleder skal ansatte konsernsjef Sigve Brekkes etterfølger. Dermed måtte dagens styreleder gå av. To interne kronprinser står nærmest tronen.

Telenor-styret er godt i gang med å finne konsernsjef Sigve Brekkes etterfølger. Det bekrefter både avtroppende styreleder Gunn Wærsted og valgkomiteens leder, Bjørn Erik Næss, overfor E24.

Brekke er 63 1/2 år og kan gå av med pensjon når han fyller 65 i desember neste år. Men styret ønsker etter alt å dømme å ha Brekkes etterfølger på plass lenge før den tid.

Men nå har valgkomiteen i Telenor bestemt at det ikke blir dagens styreleder og styre som får fullføre den prosessen.

Telenors hovedeier er staten ved næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). Han sitter på 54 prosent av aksjene. Vestre er direkte representert i valgkomiteen ved en av ekspedisjonssjefene i Nærings- og fiskeridepartementet.

Dermed er det i praksis Vestre som har bestemt at det ikke blir Wærsted, men en ny styreleder, som skal finne Brekkes etterfølger.

– Var villig til å sluttføre prosessen

– I dialogen med valgkomiteen sa jeg meg villig til å sluttføre prosessen med å finne ny konsernsjef. Men jeg har full respekt for at de har vurdert dette annerledes. At de ønsker at det er en ny styreleder og et nytt styre som fullfører den prosessen.

Det sier avtroppende styreleder Gunn Wærsted til E24.

Wærsted kom inn som styreleder i Telenor i desember 2015 etter at Brekke ble ansatt som konsernsjef i august samme år. Hun prøvde å kaste Brekke i 2016, men fikk ikke styret med på det.

Siden blir det sagt at har de to har jobbet godt sammen. Men valgkomiteen og Telenors hovedeier ønsker at rekkefølgen på valg av styreleder og konsernsjef skal være annerledes enn i 2015.

De to konserndirektørene Jørgen C. Arentz Rostrup (t.v.) og Petter-Børre Furberg (t.h.) har lenge vært regnet som de mest åpenbare kandidatene til å etterfølge Sigve Brekke (i midten) som konsernsjef i Telenor.

Suksesjon = tronfølge

– Det er styret som har ansvaret for prosessen med valg av ny konsernsjef. Vårt mandat er å innstille på styreleder og styremedlemmer. Men når det gjelder spørsmålet om suksesjon suksesjonSuksesjon er en ubrutt rekke eller rekkefølge, særlig av regenter. Suksesjon betyr også følgerekke, tronfølge eller arvefølge., så er vi klar over at det arbeidet er i gang. Og det ville være merkelig om ikke så var tilfelle.

Det sier valgkomiteens leder, Bjørn Erik Næss, til E24.

– Det blir naturlig nok en viktig oppgave for ny styreleder og nytt styre å jobbe videre med valg av ny konsernsjef. Og så må de bestemme hvordan den prosessen skal være.

– Men valget dere i valgkomiteen måtte ta, er om en styreleder som har sittet lenge skal ta den prosessen i mål? Eller om det skal overlates til en ny styreleder?

– Det kan være flere synspunkter på hva som er riktig. Jeg vil tro at de fleste heller til at ny styreleder bør være på plass. Og at man med det som utgangspunkt, jobber videre med suksesjon, svarer Næss.

Flere i styret går i mai

Etter hva E24 får opplyst fra annet hold, ligger det an til flere utskiftninger i styret.

Trolig vil minst én, kanskje begge, av de to veteranene Jon Erik Reinhardsen og Jørgen Kildahl gå av i mai. Førstnevnte har sittet i styret helt siden mai 2014, Kildahl siden 2017.

I tillegg tyder mye på at ferskingen Elisabetta Ripa, valgt så sent som i mai 2021, alt kan be om avløsning.

E24 får opplyst at det er er krevende for italieneren å kombinere styrevervet i Telenor med hennes jobb som toppsjef for et internasjonalt ladeselskap.

Statnett-sjef Hilde Tonne fremstår som en kandidat til å gjøre et solid comeback i Telenor.

To kronprinser

Den påtroppende styrelederen Jens Petter Olsen må derfor organisere det nye styret før de kan ansette Brekkes etterfølger. Olsen har mange års erfaring fra finans og er i dag også styremedlem i DNB.

Det blir neppe vanskelig for det nye styret å finne kongsemner som kan «stille seg til disposisjon».

De to åpenbare, mangeårige, kronprinsene er Telenors Norden-sjef Petter-Børre Furberg og Asia-sjefen Jørgen C. Arentz Rostrup.

Men også Telenors finansdirektør Tone Hegland Bachke blir overfor E24 nevnt som en av de mulige interne kandidatene.

Tidligere Telenor-ledere

De fleste store konserner setter sin ære i å finne toppsjefen internt. Men i sfæren rundt Telenor er det også flere tidligere Telenor-ledere som nevnes. Den mest synlige av disse er den tidligere konserndirektøren Hilde Tonne som i dag er konsernsjef for Statnett.

En annen tidligere Telenor-leder er Ingjerd Blekeli Spiten, som i dag er konserndirektør for privatmarkedet i DNB.

En mulig «dark horse» er tidligere finansdirektør i Telenor; Richard Olav Aa. Han var i finalen tilbake i 2015 da Brekke ble ansatt av daværende styreleder Svein Aaser.

Den gang ble det masse bråk fordi Telenor ansatte en mann og ikke en kvinne. Dette spesielt fordi daværende Telenor Norge-sjef Berit Svendsen, nå styreproff, var manges favoritt den gang.

Av andre kvinner i operative lederstillinger utover de som alt er nevnt, så det verdt også å ta med Allison Kirkby, som er konsernsjef i Telenors svenske lillebror Telia, og Hege Skryseth som er konserndirektør for teknologi i Equinor.