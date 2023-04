Mangeårig tillitsvalgt i Aker ut mot lederlønnsgalopp: – Sitter med en klump i magen

Det er en skarp advarsel Atle Tranøy kommer med, når han nå gir seg etter 40 år som tillitsvalgt i industrikonsernet Aker.

BONUSREFS: Atle Tranøy har vært ansatt i Ajer Solutions Stord siden 1976 og er mangeårig tillitsvalgt i Aker-systemet. Han er sterkt kritisk til det han mener bare blir mer og mer kreative og intrikate bonussystemer. – Jeg har spurt flere ledere i Aker om de tror på om bonusordningene fremmer prestasjoner, og det er få som innerst inne kan si at de gjør det.

Bare timer gjenstår i meglingen i vårens frontfagsoppgjør frontfagsoppgjørFrontfag er utvalgte bedrifter fra bransjer som konkurrerer med bedrifter i utlandet. Hovedvekten av bedriftene er industribedrifter. De er plukket ut fordi det er disse norske bedriftenes økonomiske tåleevne, som avgjør hvor mye lønnsvekst som gis. Gis det for mye i Norge, vil det kunne svekke norske bedrifters konkurranseevne, som betyr at kostnadene til norske bedrifter går mer opp enn dem de konkurrerer med i utlandet. mellom LO og NHO. Alle parter enige om at det vil bli svært tøft, og LO varsler at de står klare til å gå i konflikt.

En viktig årsak til at det i år kan gå mot streik, er de økende forskjellene i lønningene til ledere og øvrige ansatte.

– Folk er steike forbanna på grunn av de elleville lederlønnshoppene, sier Fellesforbundet-topp Richard Storevik til VG.

Lederlønninger i industrien Administrerende direktører i industrien fikk i snitt et lønnsløft på 9,6 prosent i fjor, ifølge tall fra Det tekniske beregningsutvalget (TBU). Industriarbeidere fikk til sammenligning en lønnsvekst på 3,5 prosent i 2022, mens industrifunksjonærer i NHO-området fikk 4,9 prosent. For administrerende direktører i bransjer knyttet til «utvinning av råolje og naturgass, inkludert tjenesteyting», var lønnsveksten på hele 21,3 prosent i fjor. – I stor grad som følge av økte bonuser, skriver TBU i sin rapport. Vis mer

En som har fulgt lederlønnsutviklingen i industrien i flere tiår er mangeårig konserntillitsvalgt Atle Tranøy i Kjell Inge Røkkes Aker. Han har vært fulltidstillitsvalgt i Aker-systemet i 40 år og deltatt på mange styremøter i konsernet.

Han har dermed også vært med på å fastsette lønnen til sjefer i Aker. I fjor fikk Aker ASA-sjef Øyvind Eriksen utbetalt 31,8 millioner kroner.

20. april går Tranøy av som konserntillitsvalgt og trer ut av styret i Aker. Nå oppfordrer 65-åringen sterkt både industriledere, politikere og folk ellers om å notere seg denne forbannelsen.

Industriveteranen mener lederlønnsutviklingen stikker dypere enn bare årets lønnsoppgjør.

– Den absolutt fremste kvaliteten i vårt samfunn er at direktøren og arbeideren kan møtes ved hagegjerdet og kjenne på en felles tilhørighet og diskutere felles problemstillinger. De små forskjellene har bidratt som lim i samfunnet. Det risikerer man å rive ned nå, sier Tranøy til E24, etter å ha snakket med Klassekampen om samme problematikk tidligere denne uken.

Stiller næringslivstoppene flere spørsmål

Det holder ikke at NHO-sjef Ole Erik Almlid kommer med henstillinger om moderasjon i næringslivet, mener industriveteranen.

Derfor ber han næringslivstopper om å reflektere over følgende spørsmål:

– Er man i ferd med å ødelegge fundamentale samfunnsstrukturer med å fortsette denne lønnsgaloppen? Og de som mottar disse ytelsene, føler de seg fullstendig avskjermet ethvert samfunnsansvar? Og er de tjent med å på sikt bryte ned limet i samfunnet som de selv er avhengige av for at de kan drive sitt virke under stabile samfunnsforhold, spør Tranøy.

– I Norge er vi nå der at vi har lederlønninger som overstiger det en vanlig ansatt kan tjene gjennom et langt arbeidsliv, føyer industriveteranen til.

– Galskapen

Det var etter 2000-årsskiftet at argumentasjonen om at skulle man få de best kvalifiserte lederne, så måtte man tilby konkurransedyktig lønn, virkelig skjøt fart, minnes Tranøy.

– Det ble sagt at dersom vi skulle beholde dyktige ledere i norske selskaper, og forhindre at de forsvant ut, så måtte man nærme seg et internasjonalt nivå på lederlønninger. Det ble et slags kriterium for å erobre verden, sier Tranøy.

Siden har utviklingen i Aker, som i andre større selskaper, vært akselererende lederlønninger, ifølge Tranøy.

– Aker har kanskje ikke ledet an i galskapen, men har fulgt etter på respektabelt vis.

– Hvordan har det vært å være med på å gi disse lønnene til lederne i Aker?

– Jeg sitter med en klump i magen. Samtidig er det svært avgrenset hvilken myndighet man har som enkelt person, for bordet fanger. Vi har klart å få aksept for at vi ikke skal ha disse hinsides fallskjermene. Men ellers har det bare vært å strekke labbene i været og bli med på galeien, fordi du ikke har muligheten til å forhindre det, sier Tranøy og hevder det er en god stund siden det var en realitetsdiskusjon rundt dette i styret i Aker.

– Jeg bruker ikke mye tid på å ta opp disse problemstillingene i styret. Det er kanskje feil å si at det er formålsløst å ta diskusjonen, men det er vanskelig for ett enkelt selskap å bryte ut av en totalt dominerende trend.

SUTRING: Her er Tranøy fotografert sammen med Kjell Inge Røkke (t.v.) høsten 2008, under en debatt om den norske arbeidslivsmodellen. Under debatten skal nå Sveits-utflyttede Røkke ha bedt næringskollegaer slutte å sutre og klage over norsk skattenivå.

– Sannhet med alvorlige modifikasjoner

Tranøy mener det alltid har vært oppmerksomhet rundt det og ledere har i flere omganger blitt konfrontert med lederlønnsutviklingen.

– Men de har jo fryktelig godt betalt for å stå i stormen da, og de er ikke alene. Som leder så kan du bare slå ut med armene og si at «jeg fastsetter ikke mine egne lønnsbetingelser». Men det er en sannhet med alvorlige modifikasjoner. Mange krever ulike betingelser for å påta seg rollen, sier Tranøy.

Når E24 konfronterer Aker med flere av Tranøys påstander og stiller spørsmål rundt lederlønnsutviklingen, er svaret følgende:

– Det er styret i hvert enkelt selskap som fastsetter lønn, variabel lønn og betingelsene til daglig leder. Kjell Inge Røkke og Øyvind Eriksen har ingen ytterligere kommentarer, sier kommunikasjonssjef Atle Kigen.

Mener statlig eide selskaper må gå foran

Tranøy vil lederlønnsgaloppen til livs.

– Det er utrolig at det ikke stilles spørsmålstegn ved verdien av andre kvalifikasjoner og holdninger, men at det å kare til seg mest mulig nærmest blir fremstilt som en kvalitet. I min verden er det stikk motsatte, sier Tranøy.

Den mangeårige konserntillitsvalgte mener det ikke finnes et fnugg av vitenskapelig bevis på at det er en lovmessig proporsjonalitet mellom lønnsnivå og kvalitet på ledere.

– Jeg mener statlig eide selskaper må være foregangsselskaper og ta nakketak på denne trenden, for å snu utviklingen, sier Tranøy.

Men ifølge Tranøy er det nok av eksempler på at flere statlig eide selskaper har bevegd seg i motsatt retning.

– Når den forrige Equinor-sjefen går av med en pensjonsavtale på rundt 100 millioner kroner, så er det grotesk, sier Tranøy.

Tranøys påstand og sakene hvor pensjonsavtalen ble omtalt for noen år siden, har Equinor ingen kommentar til, men talsperson for finansiell kommunikasjon Rikke Høistad Sjøberg sier følgende:

– Equinor skal ha konkurransedyktige betingelser, men vise måtehold og ikke være lønnsledende, i de markeder vi opererer i, sier Sjøberg.

– Feitest mulig bankkonto

– Hva om utviklingen ble snudd og de som har argumentert for denne lønnsutviklingen har rett i at flere dyktige ledere hadde forsvunnet ut?

– Det har jeg overhodet ingen tro på. Vi hadde ikke lidd særlig av tapet av de som hadde vinket oss farvel. Vi hadde i stedet fått frem en del ledere med andre kvaliteter, enn de som jakter en feitest mulig bankkonto.