TV 2 varsler kostnadskutt på 400 millioner kroner

Mediehuset sliter med økonomien, og ser seg nødt til å gjøre drastiske økonomiske grep.

Saken oppdateres.

Foreløpig anslag er et kostnadskutt på 400 millioner kroner, skriver TV2 i en pressemelding.

Administrerende direktør Olav T. Sandnes sier at TV 2 skal se grundig på hele kostnadsbildet, men at de ikke kan utelukke nedbemanning.

– Mediebransjen er under sterkt press, i Norge og globalt. Samtidig skaper den teknologiske utviklingen behov for nye og større investeringer som TV 2 bør og må ta. Betydelig økte priser på produksjon og attraktivt innhold, en svekket norsk krone, og økt konkurranse rammer alle redaktørstyrte medier. Det får nå konsekvenser også for TV 2, sier sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2 Olav T. Sandnes

Han kan ikke utelukke nedbemanning, og sier at hele kostnadsbildet vil bli sett på.

– Vi skal nå snu alle steiner og se på innsparingsmuligheter i hele virksomheten, sier TV2-sjefen.

– Dramatisk

– Jeg tenker at det er et dramatisk kostnadskutt som vi står ovenfor. Det er mange i TV 2 som har nedbemanningen i 2017 friskt i minne. Det er vondt og vanskelig for mange. Vi vet foreløpig lite, sier klubbleder Margrethe Håland Solheim til VG.

Hun forteller at det er vanskelig å se for seg at en slik type sum ikke går utover bemanningen.

– Alle kjenner jo på dette. Det blir et spennende arbeid fremover.

Kraftig resultatfall

Driftsresultat, etter resultat av tilknyttede selskaper, ble 77 millioner kroner i 2022, mot 503 millioner i 2021.

– Dette skyldes i hovedsak bortfall av Premier League-rettighetene våren 2022, svakere konjunkturer i makroøkonomien, samt en lang periode uten distribusjonsavtale med Altibox, skrev TV2 i en pressemelding tidligere i år.