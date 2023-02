Lover solid SAS-overskudd i 2026

I 2026 venter SAS å gå med mer enn 4 milliarder svenske kroner i overskudd. Men dagens 23.200 norske aksjonærer vil neppe få noen glede av det.

SAS-sjefen Anko van der Werff spår at flyselskapet han leder, vil være nesten gjeldfritt og lønnsomt om tre år.

SAS er for tiden under konkursbeskyttelse i USA. Flyselskapet håper å avslutte den prosessen, som kalles Chapter 11, i andre halvår i år. Målet er å komme ut som et finansielt sterkere selskap.

Nå har SAS oppdatert sine prognoser for hvordan de økonomiske resultatene vil bedre seg, hvis de lykkes med sin plan.

Det er først i regnskapsåret 2025/2026 at flyselskapet virkelig skal få luft under vingene. Det regnskapsåret avsluttes 31. oktober 2026.

Da spår SAS en omsetning på over 50 milliarder svenske kroner og et resultat før skatt på mer enn 4 milliarder svenske kroner.

Det tilsvarer nå omtrent det samme i norske kroner.

SAS nevner i sin siste oppdatering ikke konkret tallene 50 milliarder eller 4 milliarder. Men det følger logisk av at de nå oppjusterer den tidligere prognosen for 2025/2026, fra september i fjor, på da 49 milliarder i omsetning og 3–4 milliarder i resultat.

– Føles som covid er over

Hvis SAS lykkes, vil driftsinntektene i 2025/2026 øke med over 50 prosent sammenlignet med sist avlagte årsregnskap. Det vil være 7 prosent over driftsinntektene i det siste regnskapsåret før pandemien rammet.

Se også tabellen under her.

– Nesten 50 prosent flere passasjerer fløy med oss i 1. kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor. Og bookingen for sommeren ser bra ut. Det føles som om markedet er tilbake og at covid er over, sier SAS’ konsernsjef Anko van der Werff til E24.

Han legger til:

– Derfor er utsiktene på lengre sikt bedre.

«Nesten» gjeldfritt høsten 2026

Hvis SAS klarer å oppnå slike tall, så gir det en driftsmargin i 2025/2026 på 7–8 prosent.

Nettogjelden til SAS har økt med nær 7 milliarder svenske kroner det siste året. Den var på nær 34 milliarder svenske kroner ved utgangen av januar.

SAS’ plan for kostnadskutt, kalt SAS Forward, har imidlertid som mål å konvertere 20 milliarder svenske kroner i gjeld til egenkapital. I tillegg vil SAS kutte de årlige kostnadene med 7,5 milliarder svenske kroner.

Hvis SAS lykkes, er selskapets mål å være «nesten» netto gjeldfritt i november 2026.

Advarer aksjonærene – igjen

Det er imidlertid lite trolig at dagens 23.000 norske aksjonærer i SAS får så mye glede av en vellykket Chapter 11-prosess.

SAS har de siste månedene gjentatt at de ikke kan garantere at dagens aksjonærer får bli med når SAS skal forlate amerikansk konkursbehandling i høst.

Det samme sies også nå i forbindelse med fredagens fremleggelse av resultatet for månedene november 2022 – januar 2023.

– Vi kan ikke gi noen garantier til de eksisterende aksjonærene, sier SAS-sjefen til E24.

Småaksjonærene kan altså bli stående igjen uten noe som helst. Det ligger isteden an til at det amerikanske investeringsselskapet Apollo og den danske stat tar styringen ved avgang fra Chapter 11 i USA.

Usikrede kreditorer får stortap

SAS har grunngitt sin advarsel med to forhold. Det ene er at de usikrede kreditorene må påregne å ta svært store tap på sine utlån. Da kan ikke aksjonærene slippe billigere unna.

Det andre er at rettsprosessen i USA må etterfølges av tilsvarende prosesser i andre land.

SAS har hittil ikke kommunisert hvorfor dette siste kan påvirke hva aksjonærene kan håpe å sitte igjen med. Men trolig er det i noen land strenge regler for hva aksjonærene kan få når kreditorene må ta store tap.

SAS’ advarsler om at aksjonærene kan miste alt, har kommet hyppigere jo lenger ut i Chapter 11-prosessen flyselskapet har beveget seg.

Heja Spanien!

SAS’ nye strategi for å gjenvinne lønnsomhet de neste årene, kan kort oppsummeres med store kostnadskutt, satsing på fritidsmarkedet til Sør-Europa og mindre fokus på de forretningsreisende.

Flyselskapet tror at etterspørselen etter korte fritidsreiser vil nå nivåene fra før pandemien en gang i 2024.

Men samtidig tror SAS at markedet for forretningsreiser aldri vil komme til hektene igjen. Spådommen er at dette markedet bare vil nå opp til 80 prosent av etterspørselen pre-covid.

Norge er fortsatt det viktigste delmarkedet for SAS. Norge sto for ca. 30 prosent av de samlede driftsinntektene til SAS i fjor. Som tabellen over viser, var inntektene da på 31,8 milliarder svenske kroner.

Eldre og store fly skal erstattes med smalere og mer kostnadseffektive fly også på SAS’ langdistanseflyvninger.

Hej Kastrup!

SAS ser ut til å ville fortsette strategien med å ha Kastrup som selskapets hub for internasjonale flyvninger. Det er godt nytt for dansk næringsliv og for SAS’ mulighet for å få store kapitalinnskudd fra den danske stat.

– Jeg mener København er den naturlige hubben for SAS. Vi ligger lengst nord i Europa og folk vil pr. definisjon derfor reise sørover. Da plasserer du ikke en hub på Svalbard, sier Van der Werff.

– Så du støtter strategien med én hub?

– Ja, absolutt. Norge vil fortsette å være vårt største marked. Det er et av de største markedene i Europa og også i verden. Vi vil ha mye direkteruter ut av både Norge og Sverige. Men én hub er riktig.