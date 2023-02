Kriseresultat for XXL: Tapte 236 millioner på driften

Sportsutstyrskjeden XXL tapte 236 millioner på driften i fjerde kvartal og hadde et underskudd før skatt på 488 millioner kroner. Konsernledelsen forklarer resultatsmellen med økte priser på «alt annet».

Sportsutstyrskjeden XXL legger onsdag frem resultatet for 4. kvartal.

Saken oppdateres...

Sportsutstyrskjeden hadde fjerde kvartal en omsetning på 2,2 milliarder kroner, ned fra 2,7 milliarder kroner året før. Bruttoresultatet (ebitda) var på minus 236 millioner kroner. Resultat før skatt endte på minus 488 millioner kroner.

Året før hadde selskapet driftsinntekter på 2,7 milliarder kroner og et bruttoresultat (ebitda) på 403 millioner kroner. Bruttomarginen endte på 33,1 prosent i fjerde kvartal, ned fra 42,3 prosent året før.

Resultatet er langt dårligere enn det selskapet selv varslet i en børsmelding før jul.

Taper markedsandeler i alle land

Sportskjeden kom med et nedslående resultatvarsel like før jul, hvor fungerende konsernsjef Stein Eriksen uttalte at selskapets inntjening aldri hadde vært så lav som i 2022. Aksjekursen har rast nesten 70 prosent på ett år.

Resultatene selskapet presenterte onsdag er langt mer nedslående enn XXL varslet i meldingen før jul. Her skrev selskapet at omsetningen lå an til å havne mellom 2,3 og 2,4 milliarder kroner og et bruttoresultat på mellom 50 og 100 millioner kroner.

Kvartalsresultatet preges av at sportsutstyrskjeden har nedskrevet varelageret med 301 millioner kroner.

Stein Eriksen, fungerende konsernsjef i XXL, sier at sportsutstyrskjeden har iverksatt flere tiltak for å tilpasse seg markedssituasjonen.

XXL taper også markedsandeler i Norge, Sverige og Finland. Mens det norske markedet falt med 5,3 prosent i fjerde kvartal, falt XXLs omsetning med 11,9 prosent. I Sverige falt markedet med 8,2 prosent, mens XXLs omsetning falt med 10,1 prosent.

– Detaljhandelsmarkedet er fortsatt tøft og sportsbransjen er intet unntak. Mange kunder har mindre penger å bruke på sports- og friluftsutstyr fordi prisene på «alt annet» stiger. Som vi også rapporterte før jul har dette ført til svakere resultater i fjerde kvartal, sier fungerende konsernsjef Stein Eriksen i meldingen fra selskapet.

– Vårt svar er å tråkke på gassen for å sikre likviditet og vinne tilbake markedsandeler i Norden. Vi er for tiden på markedet med vår største kampanje på tre år, hvor vi skal selge ut varer for 500 millioner kroner, sier Eriksen videre.

Nedturen fortsatte i januar

Selskapet melder i kvartalsrapporten at nedturen har fortsatt i januar 2023. Konsernets driftsinntekter har falt med rundt fem prosent til rundt 650 millioner kroner, melder selskapet.

«Alle markeder har fortsatt å være utfordrende med lav forbrukertillit og redusert etterspørsel etter sportsutstyr generelt.», skriver selskapet i rapporten.

XXL meldte før jul at de ville hente en halv milliard kroner i friske penger gjennom en emisjon, som skulle gå til å nedbetale gjeld.

Styret i XXL besluttet før årsskiftet at de i løpet av 2023 skal trekke seg helt ut av Østerrike, hvor sportskjeden har åtte varehus.

I kvartalsrapporten skriver selskapet at de allerede har stengt tre av butikkene, og at de jobber med å flere løsninger for å selge seg ut av Østerrike uten at det gir negative finansielle effekter.