Leiligheten lå usolgt i fire måneder – i januar løsnet det

I januar fikk endelig Elisabeth Vie Kolstad (29) solgt leiligheten sin på Grünerløkka. Nå skal hun på boligjakt, og håper økonomenes varslede boligprisfall skal slå til.

I desember i fjor var det over 2000 boliger i Oslo som ikke hadde blitt solgt 180 dager etter at de ble lagt ut for salg. Elisabeth Vie Kolstad (29) fikk til slutt solgt leiligheten med en gevinst hun kunne smile av.

– Jeg tenkte at det aldri ville gå, sier Elisabeth Vie Kolstad (29).

I slutten av august i fjor bestemte hun seg for å selge toromsleiligheten sin på Grünerløkka i Oslo. Først i januar gikk salget i boks. Fersk boligprisstatistikk fra Eiendom Norge viser at boligprisene i Norge økte med tre prosent i januar.

Gjennom hele våren og sommeren i fjor hadde det vært bratt prisvekst i boligmarkedet, med høye salgspriser og hete budrunder. Men i september skjedde det et omslag i boligmarkedet, etter flere doble rentehevinger og høy prisvekst. Fasiten for september viste at boligprisene hadde falt markant, mens antall usolgte boliger hadde økt.

Kolstad fikk raskt merke at markedet hadde begynt å kjølne da hun la ut leiligheten for salg i månedsskiftet august/september. Kun to personer meldte seg på første visning, men ingen av dem dukket opp.

– Vi hadde en visning til, og da dukket det opp et par stykker. Men det kom ingen bud på leiligheten. I månedene fra september til desember hadde megleren rundt ti private visninger, men heller ikke da kom det noen bud. Det virket som markedet var helt dødt, sier hun.

Les på E24+ Fire eksperter: Dette bør du vite om boligmarkedet nå

Trakk boligen fra markedet

I desember valgte hun å trekke boligen fra markedet, og heller prøve igjen etter nyttår.

Det er ikke uvanlig at usolgte boliger, som har ligget ute en stund, blir trukket fra markedet før jul og relansert i januar. Likevel var det ifølge Eiendom Norges boligprisstatistikk langt mer enn dobbelt så mange usolgte boliger i Oslo i desember 2022, sammenlignet med året før. Dette er boliger som fremdeles er usolgt 180 dager etter annonsering.

Heldigvis for Kolstad var hun ikke i en situasjon hvor hun måtte selge boligen sin.

– Jeg hadde lest at boligmarkedet var på vei ned, og tenkte jeg skulle prøve å legge den ut for å teste markedet. Hvis noen ville kjøpe leiligheten så var det fint, men det var heller ingen krise om jeg ikke fikk solgt, forteller hun.

Les på E24+ Boligtopp: – Det er nå du bør kjøpe bolig

– Veldig fornøyd med prisen

Siden hun ikke måtte selge, vurderte aldri Kolstad å jekke ned prisen, slik mange gjør når det er liten respons fra markedet. I januar la hun ut leiligheten på nytt, og i slutten av måneden kom det endelig inn et bud.

– Jeg var fornøyd med prisen, og sa til megleren at vi bare skulle kjøre på, sier Kolstad.

Venter boligprisfall

Denne uken Elisabeth Vie Kolstad i kontakt med banken for å få finanseringsbevis. Skal vi tro økonomene kan det være et gunstig tidspunkt å starte boligjakten, til tross for et sedvanlig prishopp i januar.

Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge

Handelsbanken og Nordea Markets kom i slutten av januar med ferske prognoser for den norske økonomien, der de spår et boligprisfall på henholdsvis 4 og 5 prosent i år. DNB Markets venter et at boligprisene skal falle med 2,6 prosent i 2023.

– Det er klart det er kjipt for noen, uttalte seniorøkonom Oddmund Berg i DNB Markets om prognosene til E24.

Eiendom Norge venter at boligprisene i Oslo skal falle med seks prosent i løpet av året.

– I tråd med vår prognose for 2023, publisert i desember, venter vi svak utvikling i boligprisene de neste månedene, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i en kommentar til januartallene fredag.

Dette er forskjellen på nominelle og sesongjusterte boligpriser: Nominelle priser: Forteller hvordan boligprisene utvikler seg fra måned til måned i prosent. Altså hvor mye snittprisene på boliger har økt eller falt i faktiske kroner og øre, i prosent. Sesongjusterte priser:

Forsøker å fjerne effekter som gjentar seg årlig, for eksempel stiger vanligvis boligprisene på våren, og faller på høsten.

Sesongjusterte tall kan derfor gi et bedre bilde på den underliggende utviklingen, og dermed kan tallene i større grad sammenlignes fra måned til måned. Vis mer

Prishopp i januar

Fredag la Eiendom Norge frem boligprisstatistikken for januar, som viser en økning i boligprisene i Norge med tre prosent i januar. Korrigert for sesongvariasjoner var prisutviklingen uendret.

De siste 12 månedene har boligprisene i Norge falt med 0,3 prosent, viser statistikken.

– Boligprisene steg i januar som normalt for måneden, også kjent som januareffekten, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen i en pressemelding.

I januar ble det solgt 6.887 boliger i Norge, noe som er 27,2 prosent flere enn tilsvarende måned i 2022.

– Det ble solgte mange boliger i januar, og det spesielt sammenlignet med januar i 2022. Salgsvolumet i år er på nivå med tiden før pandemien, sier Lauridsen.