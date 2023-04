Danmarks finanstilsyn: Telenor har drevet ulovlig forsikringsvirksomhet i tre år

Virksomheten har ifølge tilsynet vært gjennomført uten nødvendig tillatelse.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Saken oppdateres...

Telenor har drevet ulovlig forsikringsvirksomhet siden 27. april 2020, skriver Danmarks finanstilsyn i en pressemelding.

Finanstilsynet krever derfor at Telenor sørger for at driften skjer i lovlige former.

Telenors forsikringsvirksomhet har vært utøvd uten nødvendig tillatelse fra Finanstilsynet, ifølge pressemeldingen.

Ifølge egne nettsider er Telenor Danmark landets neststørste teleselskap. Virksomheten ble etablert i 1991.

E24 har kontaktet Telenor, som foreløpig ikke har svart