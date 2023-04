Eldrebølge i utelivet: – Mange som har råd i den aldersgruppen

Nordmenn brukte 5,25 milliarder kroner på serveringsvirksomhet i mars, viser ferske tall fra DNB. Det er spesielt de eldste som har dratt kortet mer enn tidligere.

Daglig leder Anders Braathen ved Smalhans i Oslo.

– Vi har hatt god omsetning hele kvartalet. Februar var veldig bra, den utmerket seg best av de tre månedene, men mars holder bra stand.

Det sier daglig leder Anders Braathen ved restauranten Smalhans i Oslo.

For tross prisvekst og økte renter bruker nordmenn mer penger på restaurant og uteliv sammenlignet med 2019. Tall fra DNB viser at kortbruken var 11 prosent over normalen fra mars 2019.

Samtidig er tallet omtrent likt samme måned i fjor.

Ifølge bankens tall var det innbyggerne i hovedstaden som økte pengebruken mest på restaurant og på uteliv, henholdsvis 18 prosent og 21 prosent i mars mot mars 2019.

Mens trønderne brukte 15 prosent mindre på uteliv i mars mot 2019.

Så mye penger brukte nordmenn på servering i mars ifølge DNB:

343 millioner kroner på uteliv

1,35 milliarder på fastfood, bakeri og catering

3,6 milliarder kroner på restaurant

Alle tallene E24 har fått er inflasjonsjusterte og befolkningsjusterte.

– Unner oss fortsatt det lille ekstra

Direktør Ine Oftedahl for datatransformasjon i DNB forklarer tallene:

– Hvis vi tar hensyn til den totale kortbruken handler nok dette om prioriteringer.

– Vi har opplevd langvarig nedgang i kortbruk på kategorier som sport, elektronikk og hjem, samtidig som vi ser stadig høy kortbruk innen typiske kosekategorier som serveringsvirksomhet, fritid og opplevelser.

I et tøffere økonomisk farvann kan det for mange være nettopp disse kategoriene som oppleves viktige å opprettholde, tror Oftedahl.

– Vi vil fortsatt unne oss det lille ekstra, men ser altså en forflytning fra pandemiens voldsomme oppgang i varekjøp, til fokus på tjenester og opplevelser.

Restaurantbransjen har sett en økning i kortbruken i mars, sammenlignet med mars 2019.

Aldersgruppen som øker kortbruken aller mest i prosent er mellom 60 og 79 år, viser DNB-tallene.

I restaurant-segmentet er oppgangen 16 prosent for denne aldersgruppen, mens det på uteliv er hele 46 prosent.

De eldste bruker likevel fortsatt minst på serveringsvirksomhet totalt sett, sammenlignet med de andre gruppene.

De som brukte mest på serveringsvirksomhet i mars var aldersgruppen 25–29 år, med 1,8 milliarder kroner, mens aldersgruppen 18–24 tikket inn på 1,5 milliarder kroner.

Smalhans er blant restaurantene i paraplyen til Lava Oslo, som har hatt et godt første kvartal.

– Det er veldig hyggelig, sier Smalhans-sjef Anders Braathen om «eldrebølgen».

– Generelt, uten å snakke for alle, så er det vel mange som har råd, i den aldersgruppen, til å gå ut og spise. Om man skal se 10–20 år tilbake i tid, var det kanskje ikke den generasjonen som var mest vant til å gå ut og spise på restaurant.

– Jeg tipper det er en del mennesker i den alderen som har jobbet godt i mange år og føler de fortjener å gå ut, mer enn tidligere, sier Braathen.

– Mer og mer krevende

– Vi var skeptisk til hvordan det skulle gå i første kvartal, men det ble veldig bra for oss, sier Maria Aas-Eng som er konsernsjef og daglig leder i Lava Oslo.

Restaurantgruppen Lava Oslo står for driften av restauranter, kafeer og kantiner i Oslo. Selskapet har blant annet restaurantene Smalhans, Katla, The Golden Chimp og Brutus, og kafeer som Bollebar.

– Det har blitt dyrere i utlandet, og da velger man kanskje å bruke pengene hjemme istedenfor. Folk verdsetter det å gå ut og ta en god middag med venner og bekjente, sier hun.

Aas-Eng forteller også at næringslivet legger igjen penger hos dem i form av firmamiddager og annet.

Selv om det går godt for restaurantene, bruker de mye tid på følge med på de økte matvareprisene.

– Vi bruker mer tid på overvåkning av varer og på å være sikre på at vi kjøper riktig. Vi må drive lønnsomt samtidig som vi ikke ønsker at det skal bli for dyrt for gjestene, og det er en jobb som er mer og mer krevende, sier konsernsjefen.

Hun sier de gjennom året har måttet øke prisene deres en del.

Tross usikre økonomiske tider ser Aas-Eng positivt på utviklingen, og tror nordmenn fortsatt vil gå ut å spise selv om lommeboken kan bli slankere fremover.

Særlig på Smalhans, tror Anders Braathen.

– Navnet betyr jo at man har lite penger. Det var noe vi vitset med da vi startet stedet, og det har vist seg både nå i 2023 og tidligere, rundt 2016, da det var litt nedgang, at det kanskje tiltrekker seg gjester. Det er ikke veldig dyrt heller, så man kan gå og spise der.

– Det høres kanskje litt «selgete» ut, men det var litt tanken og.