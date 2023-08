10 råd fra forsikringsselskapene før Hans kommer

Forsikringsselskapene ber folk ta grep før ekstremværet Hans kommer mandag. Det kan redde verdiene dine.

NTB

Forsikringsselskapene Fremtind, Gjensidige og If oppfordrer alle sine kunder til å ta forholdsregler for å unngå store skader når det er varslet ekstreme regnmengder mandag.

– Har du vært rammet av flom og tilbakeslag i rør grunnet store vannmengder tidligere, bør du være ekstra på vakt nå. Det er ennå tid til å gjøre skadeforebyggende grep, sier Therese Hofstad-Nielsen, skadeforebygger i Fremtind, forsikringsselskapet til Sparebank 1 og DNB.

– Søndag er en god dag for å forberede seg på de store vannmengdene som er meldt. Sørg for at avløp, kummer og rister på egen tomt og ute i veien for deg er åpne. Da får vannet fritt leide, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

Dette er rådene fra de tre forsikringsselskapene: