Mangemillionær fratatt Prada-klær i tollen: – Tyveri

Investorsønn Mikkel Astrup ble anklaget for å ha forsøkt å smugle eksklusive moteklær. Selv mener Astrup at tollerne begikk tyveri da de beslagla klærne han kjøpte på sin reise til Italia.

Mikkel Astrup gikk på grønt gjennom tollen, til tross for at han hadde med seg to skjorter, to dresser, en genser og en bukse fra Prada til en verdi av over 75.000 kroner.

Det var 21. juli 2021 Mikkel Astrup (50) gikk på grønt gjennom tollen på Oslo Lufthavn Gardermoen, etter ankomst fra en reise til Italia. Med seg hadde han klær fra det eksklusive motehuset Prada til en verdi av drøyt 75.000 kroner – langt over verdigrensen på 6.000 kroner.

Mikkel Astrup er litteraturviter og den eldste av investor Eivind Astrups fire sønner. Han eier 12,6 prosent av aksjene i Astrup-familiens investeringsselskap Pactum. I 2021 sto 50-åringen oppført med en ligningsformue på over 230 millioner kroner.

Fordi Astrup ikke gikk på rødt for å deklarere varene, ble klærne beslaglagt og saken anmeldt til politiet. I mai 2022 ble han ilagt et forelegg på 28.000 kroner. Summen tilsvarer det han skulle betalt i toll- og merverdiavgift.

På dette bildet, tatt i Monaco, har Mikkel Astrup på seg en av dressene som ble beslaglagt av norske tollmyndigheter.

«Oppspinn»

Da 50-åringen nektet å vedta forelegget, valgte politiet å ta saken til domstolen. Rettssaken skulle startet tirsdag.

I en e-post til politiet, sendt onsdag 9. august, krevde Astrup at saken ble henlagt da den «var basert på oppspinn». Det fikk han ikke gehør for.

– Slik saken står nå er det ikke aktuelt for påtalemyndigheten å frafalle tiltalen med mindre forelegget blir vedtatt eller det fremlegges klare bevis som tilsier at den er feil, skrev politiadvokat Stian Riple i Øst politidistrikt i en e-post til Astrup.

– Ingen holdepunkter for smugling

Dagen før rettssaken skulle starte, valgte Astrup likevel å vedta forelegget. Saken ble dermed avlyst.

– Jeg valgte å vedta forelegget fordi jeg passerte på grønn sone. Årsaken til at jeg i utgangspunktet ikke ville vedta forelegget var at det ble hevdet at jeg hadde forsøkt å smugle inn klærne med viten og vilje. Det stemmer ikke og det finnes heller ingen holdepunkter for det. Snarere tvert imot, sier Astrup til E24.

– Forelegget er vedtatt med et premiss om at jeg ikke hadde intensjon om å smugle, legger han til.

Slik er reglene Dersom du har vært utenfor Norge i mer enn 24 timer, kan du ta med deg varer for inntil 6.000 norske kroner uten å betale toll- eller merverdiavgift. Er utenlandsoppholdet kortere, kan du én gang i løpet av 24 timer ta med deg varer for 3.000 kroner avgiftsfritt. Denne verdigrensen gjelder totalsummen på varer du har handlet, bortsett fra alkohol- og tobakksvarer. Dersom du har handlet over verdigrensen, må du deklarere varene. For de langt fleste varer innebærer dette å betale merverdiavgift på 25 prosent. For klær og matvarer må du også betale tollavgift. (Kilde: Tolletaten) Vis mer

– Spekulerer i min mentalitet

Ifølge Astrup gikk han på grønt «i ren distraksjon». Han sier at han selv oppsøkte tollerne for å deklarere varene.

Astrup påpeker at han også allerede har betalt toll- og merverdiavgift for innførsel av klærne.

– Det verste i denne saken er at politiet har spekulert i min mentalitet – at jeg enten gikk på grønt med intensjon om å smugle eller at jeg oppsøkte tollerne fordi jeg fikk angst. Det er en ubehagelig anklage å ha hengende over seg, sier han.

– Jeg synes heller ikke noe særlig om at tollmyndighetene har beslaglagt klærne og ikke gir dem tilbake. Jeg betrakter det som et tyveri, sier Astrup videre.

Tolletaten er blitt forelagt anklagen fra Mikkel Astrup. Pressevakt Tore Skår skriver i en e-post til E24 at etatens samfunnsoppdrag er «å sikre at lover og regler for grensekryssende vareførsel etterleves».

Tolletaten auksjonerer bort varer som beslaglegges i tollen. Frem til august har det generert beskjedne 2,5 millioner kroner til statskassen.

Beklager lang saksbehandlingstid

Politiadvokat Stian Riple i Øst politidistrikt skriver i en e-post til E24 at politiet ikke ønsker å kommentere Astrups sak og viser til taushetsplikt. Han bekrefter imidlertid at hovedforhandlingen er avlyst.

På spørsmål om hvorfor saken ble liggende hos politiet i nær to år, før rettssaken ble berammet, svarer Riple:

– Det er alltid beklagelig når saker får lang saksbehandlingstid. Særlig ren liggetid vil normalt skyldes ressurssituasjonen og/eller konkrete prioriteringer mellom ulike saker og sakstyper.

Auksjonerer bort beslaglagte varer

Tolletaten opplyser at lovlige varer som inndras i tollen på norske lufthavner blir solgt på tollauksjon. Dette skjer etter at en eventuell straffesak er avgjort og etaten har fått grønt lys fra påtalemyndigheten.

Varene blir solgt på nettsiden tollauksjon.no.

– Det blir satt en minstepris på varene, og så kan folk by på varen. Enkelt varer blir det satt en verdi på, som klokker, smykker og lignende, skriver pressevakt Tore Skår i en e-post.

Han opplyser at det per 1. august var blitt solgt 118 objekter med en totalverdi på drøye 2,5 millioner kroner. Inntektene fra tollauksjonene tilfaller statskassen.