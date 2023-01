Stayclassy-gründer startet pengeinnsamling til seg selv

Thomas Holstad ber om en halv million kroner som skal hjelpe ham å «bygge seg opp igjen». Nå er innsamlingen stengt. Forbrukertilsynet har varslet milliongebyr mot selskapet og Holstad personlig etter kundeklager.

Holstad og Stayclassy risikerer milliongebyr fra Forbrukertilsynet.

Oppdatert klokken 11.30: Sparebank 1 opplyser at de har stengt innsamlingen.

«Thomas legger bak seg et svært vanskelig år i 2022, og starten på 2023 ser mørk ut.»

Slik åpner den offentlige pengeinnsamlingen med navn «Støtt Thomas med en ny start ❤️».

Initiativtageren til innsamlingen er Thomas selv – Thomas Holstad, gründer og daglig leder i Stayclassy.

Tidligere denne uken stengte Stayclassy nettbutikken midlertidig. Forbrukertilsynet har varslet milliongebyr mot selskapet og Holstad personlig etter en rekke klager fra kunder.

Holstad uttalte til DN at han og selskapet handlet i god tro.

Ber om 500.000

På Spleis-innsamlingens nettside skriver Holstad:

«For at Thomas skal kunne klare å bygge seg opp igjen – trenger han nå din hjelp til en ny start slik at han kan fokusere på det han kan best – skape spennende produkter og arbeidsplasser i Norge.

Din støtte vil gå til dette arbeidet.».

Innsamlingen, som organiseres gjennom den Sparebanken1-eide folkefinansieringstjenesten Spleis, har så langt mottatt over 8.400 kroner fra 45 givere. Innsamlingens mål er å samle inn 500.000 kroner.

E24 har prøvd å komme i kontakt med Thomas Holstad, uten å lykkes.

Etter at E24 publiserte denne saken opplyser kommunikasjonssjef Tone Mesna i Sparebank1, at de har stengt innsamlingen.

– Vi har gått gjennom spleisen nå, og etter en totalvurdering har vi landet på at dette ikke er en type innsamling vi ønsker å ha på Spleis. Vi har derfor valgt å stoppe denne spleisen, og innsamler har fått beskjed om dette, skriver kommunikasjonssjef Tone Mesna i Spleis til E24.

Les også Spleis stanser pengeinnsamlingen til Stayclassy-gründer

Varsler milliongebyr

Butikken, som blant annet selger elsparkesykler og solbriller, har fått en rekke klager fra kunder den siste tiden.

Gebyrvarselet fra Forbrukertilsynet kom på bakgrunn av klagene.

– Selskapets daglige leder, Thomas Holstad, har vært sterkt involvert i markedsføringen. Forbrukertilsynet varsler derfor at han må betale 400.000 kroner for medvirkning til villedende markedsføring, mens selskapet varsles et gebyr på 1.500.000 kroner, skrev Forbrukertilsynet i en pressemelding i desember.

Til DN sa Holstad at selskapet har fulgt veiledningen fra tilsynet, og at kampanjen er diskutert med tilsynet. Han mener at alle kunder har «handlet til rekordbillige priser».

– Vi handlet i god tro om at vi fulgte retningslinjene. Det blir advokatmat rundt etterspillet av varslene, sa Holstad til DN.

Holstad og Stayclassy hadde svarfrist mandag 16. januar, og Forbrukertilsynet vil fatte et vedtak i løpet av de kommende ukene.

Da nettbutikken stengte nettsiden mandag, ble det lagt ut en beskjed på Stayclassys nettside.

«Vi har valgt å midlertidig stenge Stayclassy.no i påvente av en avgjørelse fra Forbrukertilsynet som er avgjørende for videre drift.», skrev Stayclassy i grå bokstaver mot svart bakgrunn, samt årstallene 2014–2023.

I tillegg til å donere valgfritt beløp, kan givere kjøpe et personlig takkebrev fra Holstad og en hettegenser fra hans egne klesmerke.

Kan motta takkebrev

I tillegg til å gi valgfrie beløp til innsamlingen, har Holstad også lagt ved andre donasjonsalternativer.

For 1.500 kroner kan givere motta et «personlig takkebrev» som er signert Holstad.

Det er også mulig å kjøpe en «Holstad Hoodie», altså en hettegenser fra Holstads egne klesmerke. Genseren har en prislapp på 2.000 kroner.

Holstad har linket til Spleis-innsamlingen på sin private TikTok- og Instagram-konto.

Spleis-innsamlingen er verifisert med Holstads BankID.

Mottar ris og ros

Innsamlingen kommenteres i både positive og negative ordelag. Flere har huket av for at de ikke stoler på innsamlingen, og dermed står det på Spleis at «flere er skeptiske til denne spleisen.».

Flere ønsker også Holstad lykke til.

«Lykke til. Er gründer selv, og vet hvor mye tid det tar å skape noe. Håper ting ordner seg», skriver en som har støttet innsamlingen.