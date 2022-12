Tidligere DNV-ansatt anker korrupsjonsdom

Mannen som i slutten av november ble dømt for grov korrupsjon etter å ha solgt informasjon til en russisk etterretningsagent, har anket dommen.

Den korrupsjonsdømte nordmannen under sitt siste møte med den russiske etterretningsoffiseren på Villa Paradiso i Oslo. Her overleverer russeren (t.h) en plastpose med 14.000 kroner og en notatblokk fra Geiranger. Kort tid senere kommer politiet til bordet og avbryter møtet.

Dommen ble anket under forkynnelsen 9. desember, bekrefter hans forsvarer Marianne Darre-Næss overfor E24.

– Dommen er anket i sin helhet, sier Darre-Næss, som ikke ønsker å kommentere anken ytterligere.

53-åringen ble i Oslo tingrett dømt til et år og fire måneder i fengsel for å ha solgt informasjon fra DNV til en russisk etterretningsoffiser.

Informasjonsutvekslingen fant sted fra 2018 frem til juni 2020, da den tidligere senioringeniøren i DNV (tidligere Det Norske Veritas) ble pågrepet på en pizzarestaurant i Oslo sammen med russeren.

I tingrettsdommen var én av meddommerne uenig i et spørsmål knyttet til skyld, om hvorvidt mannen helt sikkert visste at personen han solgte informasjon til var russisk etterretningsoffiser.

Mannen har selv anslått overfor politiet at han har mottatt mellom 40–50.000 kroner, men påsto i retten at betalingene var for opplæring i norsk og for åpent tilgjengelig informasjon om solenergi.

53-åringen hevdet i sin forklaring at han trodde russeren jobbet som konsulent, og at han representerte potensielle fremtidige kunder for DNV.

Russeren var offisielt diplomat ved Russlands handelsrepresentasjon i Oslo, men PST hadde siden 2017 ansett ham som en del av Russlands utenrikstjeneste SVR.

53-åringen ble etter pågripelsen siktet også for spionasje, men siktelsen ble henlagt da tiltalen var klar, fordi påtalemyndigheten ikke fant det bevist at han hadde utlevert informasjon som kunne skade rikets sikkerhet.

Aktor i saken, statsadvokat Carl Fredrik Fari, har så langt ikke besvart E24s henvendelse onsdag.