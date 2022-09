Netthandelen med opptur: – Har tatt tilbake kundene

Virke ser en kraftig økning i kjeder som etablerer seg på nett. Det kommer bare til å fortsette, tror hovedorganisasjonen.

Butikker som selger varene sine både i fysisk butikk og på nett er de som dominerer, ifølge Virkes ferske rapport, men også rene netthandlere gjør det bra, som her ved Fjellsports nye lokaler i Sandefjord.

– 2021 var året hvor norsk handel tok tilbake kunden på nett, sier leder for bransjepolitikk i Virke, Jarle Hammerstad, til E24.

Arbeidstagerorganisasjonen slipper torsdag årets handelsrapport, som tar for seg alle kjeder som selger varer til nordmenn.

Hovedtallene viser at nordmenn handlet varer for 621 milliarder kroner i 2021. Det er en oppgang på 4,7 prosent fra året før.

– De som treffer best er de som har omnikanal, sier Hammerstad.

Ordet viser til selskaper som er til stede i alle salgskanaler, både fysisk, på nett og i sosiale medier.

– Fjellsport er blant dem som gjør det bra som ren nettbutikk, men de er klart forbigått av de fysiske butikkene som også driver på nett. Der er elektronikk og sport i forsetet, men vi ser også en sterk økning i tekstiler, sier Hammerstad.

Omnikanal dominerer

Virketallene viser et byks i netthandelen i fjor.

Andelen norske butikkjeder som tilbyr nettbutikk i 2022 er på 77 prosent. I 2015 var andelen til sammenligning på 56 prosent, og i 2019 på 70 prosent.

Hammerstad poengterer at det tidlig under pandemien var en bekymring at utenlandske nettbutikker tok over mye av handelen.

– Flere butikker har nå etablert seg på nett og de har tatt tilbake kundene. Den utviklingen tror jeg ikke vil stoppe. De har brukt pandemien godt til å utvikle sine digitale konsepter, og vil forsterke det, sier Hammerstad.

I fjor var den årlige vekstraten på 19,1 prosent, mens den i rekordåret 2020 var på 36,5 prosent. I år ser det ut til å stabilisere seg, skriver Virke i rapporten.

Samtidig er veksten i ren netthandelsomsetning på 86,1 prosent i juli, sammenlignet med samme måned i 2019.

Før pandemien hadde utenlandske nettbutikker den største veksten, og rene netthandlere sto for en større andel enn øvrig handel.

– Nå er det omnikanal som er størst. Fysiske butikker som også selger på nett er dominerende, sier Hammerstad.

Også blant bransjer som selger relativt lite på nett, som byggevare og apoteker, har flertallet nå nettbutikker, ifølge Virke-rapporten.

Tjenestehandel tilbake

– Den andre trenden som ikke er varig, er at 2021 var et ekstremt godt år for salg av varer, fordi tjenestehandelen gikk ned.

I løpet av pandemiår nummer to, 2021, gikk vi mindre ut for å spise, vi reiste mindre og vi gikk mindre på kulturarrangement enn ellers.

Det gjorde at vi brukte mer penger på varehandelen, fordi tjenestehandelen gikk ned, noe som gjenspeiler seg i årets rapport.

– Nå øker tjenestehandelen igjen, og det er også andre momenter som gjør at vi tror varehandelen får en volumnedgang rund baut. Det er ettervirkninger av pandemien, man har åpnet for tjenester igjen, og dagligvare fordi grensene har åpnet.

Leder for bransjepolitikk i Virke, Jarle Hammerstad.

En kombinasjon av åpne grenser, økte energipriser, fraktpriser og rentehevinger gjør at forbrukertilliten er på det laveste noensinne, viser indeksen fra Opinion.

– Det kan tyde på at vi får en volumnedgang og at 2022 blir et nullvekstår. Det var brukbar vekst frem til sommeren, og så ser vi for oss at det går i minus nå i høst og at vi kommer ut i cirka null, sier Hammerstad.

Vinnere og tapere

På nett er det elektronikk og sport som utmerker seg blant vekstvinnerne, viser Virke-tallene.

– Aktører innenfor elektronikk og sport gjør det veldig godt, og vil fortsette å gjøre det. Vi ser vinnere blant annet i Anton Sport, Sport Outlet og Bergans, sier Hammerstad.

Han trekker også frem Kid og Jysk, som nå synes å være veldig robuste, blant dem som har både verdivekst og en god sammensatt årlig vekstrate (CAGR).

Bredt vareutvalg har over tid vært en av vinnerbransjene i norsk varehandel, også under pandemien.

Men bransjen som kan skilte med aller størst vekst, målt som årlig gjennomsnitt mellom 2016 og 2021, er dyrebutikkene.

Vekstvinnerne blant dyrebutikkene er Pet XL og Musti, som ifølge Virke kjennetegnes av tydelig posisjonering, klare prioriteringer og utnyttelse av nisjer i markedet.

– De to eksploderte i den årlige vekstoversikten, som er et litt overraskende element. Men de er butikker som har truffet kundene sine og har god nettomsetning, sier Hammerstad.

Teorien er at mange skaffet seg kjæledyr under pandemien, noe disse dyrebutikkene nå får igjen for.