Nærmere sju av ti ønsker å fortsette med hjemmekontor etter påske

Alle som har mulighet til det, oppfordres til å ha hjemmekontor. I en undersøkelse svarer 67 prosent at de ønsker å fortsette med hjemmekontor etter påske.

Myndighetene oppfordrer til hjemmekontor, blant annet for å redusere antall mennesker som reiser kollektivt til og fra jobb. Vis mer Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

NTB

Publisert: Publisert: 12. april 2020 08:27

Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos i perioden 8. til 9. april denne uken. Totalt 529 personer over 18 år deltok i webundersøkelsen.

33 prosent svarer at de ville gått tilbake på jobbkontoret etter påske dersom de kunne velge.

Denne uken varslet regjeringen at de letter på enkelte av koronatiltakene, som for eksempel åpning av barnehager og skoler. Men de gjentok oppfordringen om at alle som kan jobbe hjemmefra, fortsetter med det i tiden framover.

Les også Stordalen i fersk podcast: – Formuen min ligger i selskapene

Les på E24+ (for abonnenter) Oljetoppen om krisene: – Jeg blir brakkesyk før jeg får corona