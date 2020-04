Postnord tilbakekaller alle permitterte

Postnord Norge tilbakekaller 430 permitterte fra 4. mai. Sterk vekst i netthandel og større aktivitet i butikker fører til mer vareleveranser.

Publisert: Publisert: 21. april 2020 13:10

– Norge er i ferd med å åpne opp igjen, det er det ingen tvil om. Vi endrer våre fremtidsutsikter og tilbakekaller alle permitterte. Vi har nå større omsetning enn samme periode i 2019, sier administrerende direktør Robin Olsen i en pressemelding.

I ukene etter at myndighetene innførte restriksjoner merket bedriften en kraftig nedgang i varevolumet umiddelbart. Men tirsdag opplyser Postnord at sterk vekst i netthandel og større aktivitet i fysiske butikker gjør at vareleveransene nå er større enn før koronapandemien.

Olsen sier veksten i vareleveranser fra netthandel har vært mer enn 20 prosent de to siste ukene.

