Flyselskapet Bra søker konkursbeskyttelse

Det svenske flyselskapet, som eies av Per G. Braathen, har på grunn av coronakrisen sett seg nødt til å søke konkursbeskyttelse.

EIER: Flyarving Per G. Braathen er største eier i flyselskapet Bra. Vis mer Fredrik Bjerkenes

Publisert: Oppdatert: 6. april 2020 11:06 , Publisert: 6. april 2020 09:55

Det skriver selskapet i en pressemelding.

Svenske selskaper som har økonomiske problemer kan søke «foretaksrekonstruksjon» i stedet for å gå konkurs, i de tilfellene der det er mulig at de kan overleve. Dette kan enklest sammenlignes med det som i andre land kalles konkursbeskyttelse, som for eksempel ved «Chapter 11» i USA.

– Dessverre så må vi varsle nesten alle ansatte om oppsigelser i dag, det blir en ganske liten arbeidsstyrke som skal arbeide i perioden fremover, sier konsernsjef Geir Stormorken i Bra til E24.

Han opplyser om at det er nesten 600 ansatte i Sverige det er snakk om.

Varsler om oppsigelser i Sverige innebærer at man starter forhandlinger med fagforeninger om nedbemanninger. Stormorken opplyser at disse forhandlingene ventes å være ferdige i løpet av uken.

Han forteller om at de resterende ansatte skal ta vare på flyflåten slik at den er intakt, sørge for at selskapet opprettholder lisensene for å drive flyselskap og forhandle med kreditorer og banker.

– I tillegg skal de forhandle en restart, som forhåpentligvis kommer i løpet av de nesten seks månedene.

Les også IATA: Flyselskapene kan svi av 643 milliarder kroner i andre kvartal

Eies av nordmann

Konkursbeskyttelsen sikrer at selskapet slipper å betale ut gjeld inntil en akkord er inngått. Når dette skjer er foreløpig uklart, men selskapet håper å kunne starte opp driften igjen etter sommeren.

Flyarving Per G. Braathen eier flyselskapet gjennom selskapet Braganza, som også blant annet eier Kristiansand dyrepark og er største aksjonær i forbrukslånsbanken Brabank.

Ifølge Kapital er Braathen Norges 96. rikeste mann, med en anslått formue på 2,9 milliarder kroner.

E24 har vært i kontakt med Braathen, som foreløpig ikke har hatt anledning til å kommentere saken.

Les også Flytrafikken i Norge er den minst coronarammede i Europa – til tross for dramatisk passasjerfall

Analytiker: – Meget utfordrende fremtid

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair understreker at denne typen selskaper ofte er de første ofrene for slike situasjoner.

– Fordi de har et begrenset marked, blir fort utsatt for at passasjerene blir borte, og har ofte svært lav kapitalreserve som gjør at de fort går veldig tom for likviditet som jeg antar er situasjonen for Bra, sier Elnæs.

– Jeg tror Bra har en meget utfordrende fremtid. Det kan komme tilbake igjen, men da blir det nok selskapet nedskalert, fortsetter han.

Les også Norwegian venter drivstoffsmell på over én milliard kroner

Satte fly på bakken

I en melding forrige uke skrev BRA at de måtte sette flyene på bakken grunnet den negative passasjerutviklingen og reiserestriksjonene. Den gang var planen at flyene ville stå på bakken til 31. mai. Der fremkom det også at om trent 10.000 bookinger ville berøres.

Nå er beskjeden at selskapet har satt flyene på bakken inntil videre.

Stormorken tror ikke at selskapet er tilbake igjen for fullt før om ett år.

– Jeg tror dette blir en gradvis oppstart om seks måneder, og vi vet ikke hvordan markedet kommer til å se ut fremover, sier han til E24.

– Er det noen tiltak dere etterlyser fra myndighetene?

– Det er klart at hadde vi fått tilstrekkelige, kraftfulle tiltak fra myndighetene for fjorten dager siden kunne vi hatt en annen situasjon nå, sier Stormorken og legger til:

– Nå er det for sent med tiltak.

Les også Norwegian må restarte Dreamliner-flyene annenhver måned

Kundene får ikke refusjon

Han sier videre at de har stor tro på at selskapet kommer tilbake på vingene igjen, men når og hvor fort er usikkert.

Konkursbeskyttelsen innebærer også at kundene som har bestilt reiser med selskapet inntil videre ikke vil få refundert sine reiser.

– At vi har havnet i denne situasjonen, og tvinges til å pause for å rekonstruere selskapet, står utenfor vår kontroll og vi beklager virkelig de ulempene det skaper for våre kunder. Vi kommer til å gjøre vårt ytterste for å kompensere kundene for dette når vi åpner virksomheten igjen, sier selskapets kommersielle direktør Ulrika Matsgård i en kommentar.