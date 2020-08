Sportsbransjen har aldri gjort det bedre enn under corona

En hardt presset sportsbransje opplevde et ellevilt salg i andre kvartal. Omsetningen har aldri vært høyere, og det tapte fra årets tre første måneder er tatt igjen med god margin.

Sportsbransjen har gjort det rekordsterkt i vår og sommer, viser ferske tall.

– Det er bare helt vanvittig, sier Trond Evald Hansen, administrerende direktør i Norsk Sportsbransjeforening.

Ferske tall fra organisasjonen viser at XXL, Intersport, Sport1 og alle de andre kjedene til sammen opplevde vekst på friske 17,7 prosent fra andre kvartal i fjor.

Det tilsvarer en økning på 566 millioner kroner.

Hjemmetreningsutstyr, sykler og turutstyr er det butikkene har solgt mest av.

– Vi har aldri opplevd lignende nivåer på denne tiden av året, sier Hansen. Han anslår at det vil bli solgt 80.000 elsykler i Norge i 2020.

Til sammen endte rekordomsetningen i andre kvartal på 3,75 milliarder kroner.

Coronavinner

Stadion AS, som er en paraplybedrift for over 100 sportsbutikker rundt om i landet, kan skrive under på at det har vært en gledelig utvikling.

– Allerede i april så vi en viss vekst og deretter bare ballet det på seg. I tredje kvartal har tallene vært enda sterkere, sier Stadion-sjef Gisle Daviknes.

Stadion eier en rekke spesialbutikker. Daviknes forteller at de som satser på fotball og andre lagidretter har hatt en tøff vår, og at butikker på typiske fjelldestinasjoner fikk en smell ved at påsken forsvant.

– Men den tradisjonelle sportsforretningen har hatt en fantastisk god vekst, sier Stadion-sjefen.

– Vil du si at dere er en coronavinner?

– Jeg er ikke så glad i ordet, for vi skulle jo helst vært foruten viruset, men svaret er jo ja. Rent volummessig har vi nok tjent på det.

– Bransjen lå og pustet blytungt på starten av året, så kom Gresvig-konkursen og deretter corona-nedstengingen. På det tidspunktet hadde vi i alle fall ikke sett for oss å være der vi er nå. De siste månedene har vært eventyrlige.

Høstgufs over varehandelen

Oppgangen i andre kvartal er spesielt hyggelige for bransjen med tanke på at omsetningen i årets tre første måneder krympet med 12 prosent. Det har ikke vært særlig mye annet å juble for i kvartalene før det heller.

– Nå har vi jo hatt en del kvartaler uten vekst. Forrige gang vi rapporterte samlet vekst var i tredje kvartal 2018, sier Hansen.

XXL, som er notert på Oslo Børs, rapporterte om vekst på 31 prosent i andre kvartal, og var dermed godt over konkurrentene.

Hansen sier at netthandelen har vokst spesielt mye den siste tiden, og sier signalene fra bransjen er at de rene nettaktørene har vokst langt mer enn kjedenes økning på 17,7 prosent.

– Hvordan ser resten av året ut slik du vurderer det nå?

– Jeg vet at juli og august har vært bra for de fleste, så nå mangler vi bare at det blir et kaldt fjerde kvartal, så blir det et veldig bra år, sier Hansen.

Analytiker i DNB Ine Oftedahl, som følger korttransaksjonene i handelsbransjen, er ikke overbevist om at høsten blir like positiv som Hansen håper på.

– En svært aktiv vår og sommer i Norge førte til oppsving i sportsbransjen også i våre tall. Nå ser vi derimot klare tegn på stabilisering på samme nivåer som fjoråret, og vi forventer at kortbruken innen bransjen vil fortsette på et mer normalisert nivå også utover høsten. Det er et tydelig høstgufs over kortbruken på tvers av bransjer, sier Oftedahl.

