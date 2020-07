Rekordunderskudd for Bik Bok

Kleskjeden Bik Bok og Varner-kjedene Urban Sport og Days Like This leverte skrekktall i fjor.

Varner Gruppens Bik Bok fikk et nytt år med underskudd i fjor. Vis mer Sindre Hopland, E24

Fjoråret endte dårlig for Bik Bok. Den Varner-eide kleskjeden fikk en omsetningsnedgang på over 100 millioner kroner, viser selskapets ferske årsregnskap, som også omfatter kjeden Vow.

Omsetningen ble 625 millioner kroner i fjor, ned fra 729 millioner året før.

Også på bunnlinjen blødde kjeskjeden. Årsresultatet viser et underskudd på 46,2 millioner kroner i fjor, en forverring fra 33,7 millioner på minussiden i 2018.

Rødere tall har ikke Bik Bok levert.

– Krevende år for bransjen

Da E24 omtalte foreløpige 2019-tall for kjeden fra Virke tidligere i år viste Varner-konsernet til at store deler av omsetningsfallet i Bik Bok skyldtes avviklingen av åtte butikker.

For konsernets største kjeder anslo Virke at konsernet hadde fått et omsetningsfall på 283 millioner kroner i fjor.

– Det er ikke noen tvil om at 2019 ble et krevende år for hele retailbransjen – det er mange som jobber med omstillingsprosesser for å tilpasse seg markedet og kundenes forventninger, sa finansdirektør i Varner-Gruppen, Øyvind Bustnes til E24 i februar.

Siden den gang har coronaviruset rammet konsernet hardt, og Varner har blant annet besluttet å legge ned kleskjeden Vow. Finansdirektør Bustnes anslo i mars at omsetningen i konsernet krympet med 80 prosent, og som følge av de uteværende inntektene startet Varner å holde igjen leie til gårdeiere.

Nedgang også for søsterkjedene

Varner-kjedene Urban Sport og Days Like This har også levert røde tall for fjoråret.

Urban Sport, som har 33 butikker i Norge, fikk en nedgang i omsetningen fra 299,5 millioner i 2018, til 277,2 millioner i fjor. Underskuddet økte til 38,6 millioner kroner i fjor, fra minus 27,5 millioner året før.

Days Like This og kjedens 51 butikker er besluttet lagt ned. Kjeden hadde før beslutningen 300 ansatte, og hadde i flere år slitt mot en tøffere konkurranse fra internasjonale aktører.

I fjor ble endte omsetningen for Days Like This på 183 millioner kroner, ned fra 232,5 millioner året før. Bunnlinjen viser et underskudd på 48,5 millioner kroner, en bedring fra 65,5 millioner i underskudd i 2018.

