Matsvinn er god butikk: Nå vil Holdbart innta hovedstaden

Både omsetningen og resultatet øker for butikkjeden som selger overskuddsmat, i takt med at stadig flere butikker åpnes i landet. Om fem år er kanskje omsetningen på 700 millioner kroner, mener medgrunnlegger.

GÅR I PLUSS: Overskuddsmat-butikkene går i overskudd. Her med gründerne Thor Johansen (til venstre) og Trond Laeng (til høyre) i butikken på Vestby. Vis mer Kjell Brustad/Holdbart

Publisert: Publisert: 26. juli 2020 07:46

Regnskapet til Holdbart, som selger overskuddsvarer, viser en solid vekst. Omsetningen økte fra 145 til over 186 millioner kroner i fjor.

Også bunnlinjen viser gode tall. Resultat før skatt endte rett over syv millioner kroner i 2019. Det er en oppgang fra rundt 4,9 millioner året før.

Årsregnskapet til Holdbart ble først omtalt av Finansavisen.

Forretningsideen til Holdbart er å selge matvarer som dagligvarekjempene ikke vil ha.

Varer utenfor sesong, med kort holdbarhet eller med emballasjefeil blir kjøpt opp av butikken – og deretter solgt videre med en solid rabatt.

Partiene preges ofte at de er utenfor sesong. Juleøl kan bli solgt i januar. Påskegodt kan komme på tilbud etter at skiene er stuet bort for sesongen.

– Går mye bedre

Veksten har fortsatt inn i det nye året og utover sommeren. Stengte grenser mot Sverige bidrar til å holde salget i gang.

– I år går det mye bedre. Vi har merket en solid oppsving, sier gründer Thor Johansen.

Tall fra Matsvinn, bransjens eget selskap for å begrense svinnet, viser at det kastes rundt 390.000 tonn med mat i løpet av året, ifølge egne nettsider.

Forbrukerne står for store deler av det, men dagligvarekjedene kaster på sin side rundt 62.050 tonn. Mengden mat er beregnet til å ha en verdi på 22 milliarder kroner, ifølge Matsvinn.

Målet for 2020 er å selge over 6.000 tonn med mat.

Holdbart tror på en omsetning på om lag 300 millioner kroner i 2020 og et resultat på 30 millioner kroner. Det er vesentlig mer enn det som ble levert i fjor, men avhenger blant annet hvor lenge grensene til Sverige er åpne.

– Hva tror du omsetningen blir om fem år?

– Vi tenker oss å åpne to til tre butikker i året. Da har vi vel kanskje en 20 butikker. Da omsetter vi nok for kanskje 700 millioner kroner, sier Johansen.

Holdbart ekspanderer med stadig flere butikker. Bildet viser innsiden av et av dem. Vis mer Solveig Selj/Holdbart

Coronavinner

Dagligvarebransjen fikk en solid oppsving i kjølvannet av «de sterkeste tiltakene i fredstid», som svar på økende smitte av coronaviruset.

Spesielt alkohol har gått bra den siste tiden – og nettopp coronaøl er hyppig kjøpt av kundene som er innom butikkene.

Men også stengte grenser mot Sverige skaper økt salg hos Holdbarts butikk i Fredrikstad, og i noen grad hos butikken til Vestby.

I førstnevnte har det ifølge Johansen vært «en kjempeøkning». Avstanden til kjøpesentrene på andre siden av svenskegrensen er nemlig ikke særlig stor.

Vil ekspandere

Butikken har gått i pluss de siste fire årene, samtidig som konseptet har ekspandert i flere byer. Nå finnes butikkene i Vestby, Fredrikstad, Skien, Jessheim, Arendal, Klepp og Tiller.

Planen er å ekspandere til flere steder, deriblant Bergen. Om ikke lenge står Sandefjord og Oslo for tur. Selskapet har prøvd å innta hovedstaden over lengre tid.

– Det er et stort marked. Vi har ventet på å komme inn dit i fem år, sier Johansen.

Holdbart hadde til sammen 169 ansatte, der flere av dem jobbet deltid. Det er til sammen 60 årsverk i selskapet.

Selskapet driver også egen nettbutikk. Den satses det imidlertid ikke like mye på, ifølge Holdbart-gründeren.

– Det er bedre å selge direkte fra butikk?

– Ja, helt klart, svarer Johansen.

Holdbart er ikke alene om å forsøke seg i markedet for overskuddsmat. Flere har prøvd seg i markedet, deriblant Havaristen, Verdimat, Lavpriskurven og Matsmart. Dessuten forsøker dagligvarekjedene selv å kutte ned på svinnet og mobillappen Too good to go har også blitt populær.

