Pengene rant ut av klesimperiet Varner i fjor

Eierselskapet bak kleskjedene Dressmann, Carlings, Cubus og Bik Bok reduserte underskuddet i fjor, men gikk fremdeles i dundrende minus på bunnlinjen.

Eieren av Dressmann fikk et underskudd på 95,6 millioner kroner i fjor. Vis mer Karl Wig, E24

Publisert: Publisert: 29. juli 2020 12:59

Varner-selskapene som så langt har levert årsregnskaper for fjoråret i Brønnøysundregistrene har vist frem blodrøde tall.

Bik Bok og Vow fikk sammen et årsresultat på minus 46,2 millioner kroner i fjor, mens Urban fikk et underskudd på 38,6 millioner kroner. Days Like This, som er besluttet lagt ned, gikk 48,5 millioner i minus i fjor.

Bildet er ikke mye lysere hos eieren av disse kleskjedene, Varner AS. Selskapet fikk et underskudd på 95,6 millioner i fjor.

Les også Rekordunderskudd for Bik Bok

Det er likevel en forbedring fra året før, da klesimperiet leverte et underskudd på 286 millioner.

Omsetningen i selskapet ble mer enn doblet, fra 358 millioner i 2018 til 782 millioner i fjor.

Det har ikke lyktes E24 å innhente en kommentar fra Varner, men finansdirektør Øyvind Bustnes sa i februar at fjoråret var krevende.

– Det er ikke noen tvil om at 2019 ble et krevende år for hele retailbransjen – det er mange som jobber med omstillingsprosesser for å tilpasse seg markedet og kundenes forventninger, sa han da.

Les også Varner-familiens største kjeder mistet 283 millioner i omsetning i fjor

Coronaviruset har rammet varehandelbransjen hardt i år, og Bustnes anslo i mars at 80 prosent av omsetningen var borte. Varner AS’ eierselskap Varner Holding har mottatt nærmere 50 millioner i kontantstøtte for mars og april.

Selskapet eies av Varner-familien, hvor Petter, Marius og Joakim Varner sitter på de største eierpostene.

Les også Dette er vinnerne og taperne blant norske kleskjeder

Les også Klesgiganten Varner sender ut permitteringsvarsel til opp mot 3.500 ansatte

Les også Dressmann konkurs i Østerrike – stenger 31 butikker