Reisegiganten Tui skal kutte kostnadene med 30 prosent

Kostnadskuttene vil påvirke 8.000 stillinger globalt.

Dette innebærer at stillingene kuttes eller ikke blir besatt, opplyser selskapet i forbindelse med fremleggelsen av kvartalsrapport.

Nedskjæringene kommer som følge av en kostnadsreduksjon på 30 prosent, som gjennomføres som følge av coronapandemiens påvirkning på reiselivet.

Selskapet har i dag i overkant av 53.000 ansatte. Det opplyses ikke hvor stor del av stillingskuttene som vil påvirke disse.

Tidligere har selskapet innført kortere arbeidsdager, lønnskutt, permitteringer, ubetalt permisjon og andre kostnadsreduserende tiltak rettet mot ansatte for å bøte på coronakrisen.

Reiseselskapet er den største reiselivsoperatøren i verden etter at Thomas Cook gikk konkurs i fjor.

Stort tap og kriselån

Samlet hadde Tui-konsernet et tap på 740,5 millioner euro, tilsvarende 8,15 milliarder kroner, i regnskapsårets andre kvartal. Dette er

Tui opererer med avvikende regnskapsår, noe som betyr at andre kvartal i dette tilfellet er perioden januar-mars. Dette er en forverring fra året før da underskuddet var på 176,9 millioner euro.

Coronakrisen har fått store ringvirkninger for selskapet, som for første gang i selskapets historie måtte stanse all drift tilbake i mars. Dette førte til at selskapet fikk et kriselån på 1,8 milliarder euro fra tyske myndigheter.

Videre opplyses det at selskapet måtte evakuere over 200.000 reisende, samt 4.000 ansatte i forbindelse med at grensene stengte.

Gjenåpner hoteller

I forbindelse med kvartalsrapporten opplyser selskapet at det er klar til å starte opp reiseaktiviteten i Tyskland og Europa etter to måneder uten aktivitet. Flere hoteller vil nå åpne dørene igjen, samtidig som det implementeres en større smittevernsveileder for hotellene.

«Vi venter at reising vil bli annerledes resten av året, likevel har vi sterk tro på at våre kunder fortsatt ønsker å feriere», skriver selskapet i rapporten.

Allerede nå har flere reisende tatt grep for å sikre seg sommerferie neste år. Selskapet opplyser at bookingene for sommeren 2021 er 114 prosent høyere enn bestillingene til årets sommer var på denne tiden i fjor.

Samtidig ligger bestillingene for cruisevirksomhetens reiser neste år på et normalt nivå, tross flere dramatiske skildringer av hvordan flere cruiseskip har blitt episentre for coronasmitte.